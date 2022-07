Phoebe Bridgers is niet langer een muurbloempje

Toen we haar op het podium van Pukkelpop in 2018 voor het eerst aan het werk zagen, was Phoebe Bridgers nog een frêle meisje met een akoestische gitaar en een collectie van introspectieve liedjes. Intussen heeft ze echter meer zelfvertrouwen gekweekt. ‘This is fun’, bekende ze zelfs, op een verhoogje in Werchter.

The Barn is de plek die, in een festivalcontext, artiesten toelaat een intimistisch clubsfeertje op te roepen, ook al heeft de tent in kwestie het formaat van een doorsnee vliegtuigloods. Niettemin voelde Bridgers, 27 intussen, er zich als een vis in het water. Ze werd geruggensteund door vijf muzikanten die allemaal een zwart shirt met een wit skelet droegen en vanaf opener Motion Sickness viel op dat de liedjes van de Californische chanteuse enige spieren hadden gekweekt. Het was folkrock, maar dan wel met de nadruk op het tweede deel van het woord. Met Kyoto, mooi bijgekleurd door de trompettist, bewees Phoebe Bridgers dat ze ook heuse popsongs kan schrijven.

© Wouter Van Vaerenbergh

Ook de meeste andere nummers uit haar jongste plaat Punisher kwamen tijdens de set voorbij. Ieder liedje werd mooi geïllustreerd met een veelkleurige tekening uit een digitaal pop-up-boek en zelfs als de muziek wat verstilder werd, zoals in Scott Street, Moon Song of Chinese Satellite, hing het publiek consequent aan haar lippen.

‘Wat een verademing in een land te zijn waar echt belang wordt gehecht aan gezondheidszorg’, meldde de Californische zangeres. Want: ‘My own country is fucked up. Ik weet dat jullie geen enkele verantwoordelijkheid hebben tegenover de VS, maar mochten jullie allemaal vijf dollar kunnen storten aan de pro-choice-beweging, dan zou dat schitterend zijn’. Even later wenste de zangeres, die zich eerder al liet opmerken als lid van het trio Boygenius en het samen met Conor Oberst bestierde Better Oblivion Communiy Center, haar publiek een ‘Happy Pride’. Want zoals bekend heeft ze zich een tijdje geleden ge-out als biseksueel.

© Wouter Van Vaerenbergh

Een muurbloempje is Bridgers allang niet meer. Relatief ingetogen lovesongs als Sidelines en Graceland, Too deden in het publiek heel wat ogen glinsteren. En tijdens de coda van I know the End ging de band er behoorlijk stevig tegenaan. ‘Het blijft me aangenaam verbazen dat evenementen zoals dit mogelijk zijn op een plek die voor mij zo ver van huis is’, wilde de zangers nog kwijt. Het genoegen was duidelijk wederzijds. Dat Phoebe Bridgers in ons land al over een trouwe schare volgers beschikt, viel al op te maken uit de warme reacties in The Barn. Maar we zijn er zeker van dat ze er in Werchter een hoop nieuwe fans heeft bijgekregen.