Oscar and the Wolf komt naar Rock Werchter 2023

Oscar and the Wolf, de groep rond zanger Max Colombie, komt volgend jaar op zaterdag 1 juli naar Rock Werchter. Dat heeft de organisatie woensdag bekendgemaakt.

In 2014 stond Oscar and the Wolf een eerste keer op Rock Werchter. Toen mocht Max Colombie op het podium van The Barn optreden. Voor de editie van volgend jaar verhuist de groep naar de Main Stage. Op zaterdag 1 juli zal Oscar and the Wolf vlak voor de Britse rockband Muse het festivalterrein betreden.

Oscar and the Wolf is bekend van zijn dromerige maar dansbare R&B en moderne elektropop. Vorige maand speelde Max Colombie een erg gesmaakte show in een uitverkocht Sportpaleis, en recent maakte de groep het officiële lied voor het WK voetbal met ‘Warrior’.

Eerder kondigde Rock Werchter al de komst aan van Stromae (29 juni), Arctic Monkeys (2 juli) en Queens of the Stone Age (2 juli). Wie de headliner wordt voor vrijdag 30 juni, is nog niet geweten.

Tickets voor het festival zijn te koop via de website van het festival.