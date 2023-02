Ook The Killers en Florence and the Machine komen naar Pukkelpop

Nadat eerder deze week al bekend was geraakt dat Billie Eilish, Angèle en Anne-Marie dit jaar naar de Pukkelpop komen, hebben de organisatoren nu ook de zondagse headliners bekendgemaakt. The Killers en Florence and the Machine treden op 20 augustus op de festivalweide in Kiewit bij Hasselt.

The Killers waren voor het eerst op Pukkelpop te zien in 2004 en promoveerden in 2008 tot een van de headliners op het hoofdpodium. Ook bij de komende editie mogen ze de Main Stage inpalmen.

Ook de band rond frontvrouw Florence Welsh, Florence and the Machine, komt voor het eerst in meer dan een decennium nog eens naar Kiewit.

Met de al bekende headliners voor vrijdag, zaterdag en zondag heeft Pukkelpop nog maar een tipje van de sluier opgelicht. In de komende weken en maanden komen er nog een kleine tweehonderd acts bij op de affiche.

Tickets voor Pukkelpop zijn nog niet te verkrijgen. Woensdag maken de organisatoren bekend wanneer de verkoop van start gaat.