Onderzoek leverde geen bewijs op voor needle spiking op jongerenfestival We R Young

Doorgedreven toxicologisch onderzoek leverde geen bewijs op voor needle spiking op het Hasselts tienerfestival We R Young. Dat maakte persmagistraat Anja De Schutter van het Limburgs parket vrijdag bekend.

Het tienerfestival werd op woensdag 25 mei stilgelegd, nadat 24 jongeren onwel waren geworden. Er waren vermoedens van needle spiking, maar dat is dus niet bewezen. Het parket liet elf bloedstalen aan het doorgedreven toxicologisch onderzoek onderwerpen.

Tijdens het festival We R Young, aan het Hasseltse Kapermolenpark, ontstond paniek naar aanleiding van mogelijke feiten van needle spiking. In totaal stapten 24 jongeren naar de hulppost met klachten van hoofdpijn, misselijkheid en hyperventilatie. Tien meisjes werden voor een grondig onderzoek naar eventuele prikletsels naar het ziekenhuis overgebracht.

Die woensdag rond 18 uur werd beslist om het festivalterrein, waar zich ongeveer 3.300 jongeren bevonden, te ontruimen. Onder politiebegeleiding werden de tieners naar de uitgang begeleid. Door het incident werd het festival twee uur vroeger dan het voorziene einde stilgelegd.

‘Deze feiten werden inmiddels verder onderzocht, zowel via politioneel onderzoek als via toxicologisch onderzoek door het gerechtelijk lab’, zegt parketwoordvoerster De Schutter. ‘Hierbij is niets aan het toeval overgelaten. Zo heeft het parket in totaal elf bloedstalen laten analyseren. Het gaat om grondige analyses waarbij niet alleen werd gezocht naar alcohol en gangbare geneesmiddelen en drugs, maar ook naar nieuwe designerdrugs en allerlei andere psychoactieve en toxische stoffen. Alle analyses bleken negatief. Van de elf personen bij wie een bloedstaal werd afgenomen vertoonde slechts een iemand een letsel dat eventueel een prikletsel kon zijn. Ook dit bloedstaal bleek volledig negatief.’