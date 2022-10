Muse is derde headliner op Rock Werchter

Muse is de derde headliner van Rock Werchter, dat volgend jaar plaatsvindt van 29 juni tot 2 juli. De Britse rockband staat op zaterdag 1 juli op het hoofdpodium, klinkt het vrijdag bij de festivalorganisatie.

Muse stond in 2000 voor het eerst op het podium in Werchter en is doorheen de jaren uitgegroeid tot een van de grote publieksfavorieten. De groep, die bestaat uit Matt Bellamy, Dominic Howard en Chris Wolstenholme, bracht tot nu toe negen studioalbums uit en is onder meer bekend van de nummers Knights of Cydonia, Plug in Baby, en Madness. Hun komst naar Werchter kadert in hun Will Of The People 2023 European Tour om hun laatste album Will of the People te promoten.

Eerder kondigde Rock Werchter ook al de komst aan van Stromae (29 juni) en Arctic Monkeys (2 juli). Wie op vrijdag 30 juni de headliner wordt, is nog niet bekend, maar de festivalorganisatie belooft snel nieuwe namen.

De ticketverkoop voor Rock Werchter start op zaterdag 29 oktober. Wie zich net wat eerder van een festivalticket wil verzekeren, kan zich registreren voor een presale via rockwerchter.be.