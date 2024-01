Massive Attack komt deze zomer naar Lokerse Feesten

De Britse triphopband Massive Attack speelt op zaterdag 10 augustus op de Lokerse Feesten. Dat heeft de organisatie van het festival vrijdagochtend bekendgemaakt.

Het is het eerste concert van de band in vijf jaar in ons land. De Britten speelden ook al eens in 2008 op de Lokerse Feesten. De voorverkoop van de tickets voor 10 augustus start morgen/zaterdag om 10 uur.

De 49e editie van de Lokerse Feesten vindt plaats van vrijdag 2 augustus tot en met zondag 11 augustus. Eerder kondigde de organisatie al aan dat KoRn, Pixies, Future Islands, Clouseau40 en Regi Live ft Linda op de affiche staan.

Massive Attack werd opgericht in de jaren 1980 en was zeer succesvol in de jaren 1990 met de albums Protection (1994) en Mezzanine (1998).