Lenny Kravitz nieuwste headliner op Rock Werchter

De New Yorkse zanger Lenny Kravitz is headliner op het vierdaags festival Rock Werchter. Kravitz speelt op donderdag 4 juli, zo heeft de organisatie donderdag bekendgemaakt in een persbericht.

‘Een absolute rockgod’: zo omschrijft Rock Werchter Lenny Kravitz. De Amerikaanse zanger, bekend van hits als Always on the run, Are you gonna go my way, It ain’t over ’til it’s over en Let love rule, komt volgend jaar zijn twaalfde studioalbum voorstellen in Werchter, als headliner van donderdag.

Eerder waren al Måneskin, Dua Lipa en Foo Fighters aangekondigd als grootste namen voor het rockfestival. Andere artiesten die op de affiche staan, zijn onder meer Yungblud, Snow Patrol, Khruangbin, Róisín Murphy, Royal Blood en Michael Kiwanuka.

Rock Werchter vindt plaats in het Festivalpark van Werchter en heeft plaats van donderdag 4 tot en met zondag 7 juli. Een combiticket kost 309 euro, dagtickets zijn er voor 134 euro. Tickets voor de campings starten vanaf 39 euro. Alle tickets zijn vanaf morgen te koop via www.ticketmaster.be.