Josh Homme tipt 2manydjs tijdens deze festivalzomer: ‘Is Josh ooit in Gent komen feesten, Dave?’

‘Laat ’s nachts gaan dansen, daar draait het om’, zegt Josh Homme. Naar eigen zeggen deed hij dat in ons land ook met de Dewaele-broers.

Dag Deewee. Wat, waar en wanneer was dat? Vertel!

Stephen Dewaele: Is Josh ooit in Gent komen feesten, Dave? Ik kan me niet meteen iets voor de geest halen.

David Dewaele: Een groot deel van ons leven is nu eenmaal veel feestjes die we ons niet herinneren. Of wacht, jawel! 2001, een optreden in het S.M.A.K. van Masters of Reality, de band van Chris Goss, die ooit een mentor voor Josh was en die de eerste Soulwaxplaat Leave the Story Untold (1996) geproducet heeft. Josh was toen mee als gitarist en Nick Oliveri speelde ook in die bezetting. We hebben op de afterparty gedraaid, Tim Vanhamel was er ook met Millionaire, en de rest is, euhm, geschiedenis. Of wat Josh zegt. (lacht)

Als Josh morgen vraagt of we aan de nieuwe QOTSA willen werken, dan doen we het. Het is waarschijnlijk de enige band voor wie ik alles zou laten vallen.’ Stephen Dewaele (2manydjs)

Chris Goss was de producer van Kyuss, de stonerrockpioniers die aan Queens of the Stone Age voorafgingen. Een belangrijke band voor Soulwax.

Stephen: Heel belangrijk. Het begin van alles, eigenlijk: het tweede Kyuss-album Blues for the Red Sun (1992) was de directe aanleiding om met Chris Goss te gaan opnemen in Los Angeles. Daar hebben we Josh voor het eerst ontmoet, in de Sound City-studio. Dat was vlak na de split van Kyuss. Een paar jaar later zijn we naar het eerste optreden van Queens of the Stone Age in België gaan kijken, in de Vaartkapoen in Molenbeek. Schrijf gerust op: Josh Homme is een held, we zijn echt fans van het eerste uur.

David: Toen we dit jaar op Coachella moesten draaien – in Palm Springs, de achtertuin van Josh Homme – hebben we onze set afgesloten met Feel Good Hit of the Summer, als eerbetoon.

Vreemd dat jullie nog nooit hebben samengewerkt, voor een remix bijvoorbeeld.

Stephen: Kijk, als hij morgen belt met de vraag of we aan hun nieuwe plaat willen werken, dan doen we het. Queens of the Stone Age is waarschijnlijk de enige band voor wie ik alles zou laten vallen om een plaat te producen. Ik meen het.

Vorige zomer bestookten jullie de wei van Tomorrowland met Slayer en Metallica. Koesteren jullie snode plannen voor WeCanDance en Pukkelpop?

Stephen: Op Pukkelpop zal er een lading nieuwe visuals in onze set zitten, dat is in elk geval al zeker. En WeCanDance… Iets van The Beach Boys draaien, zeker? (lacht) De mensen zullen op dat strand misschien iets Ibiza-achtigs van ons verwachten. Maar als er nu iets is wat we graag doen, is het zien hoe ver we kunnen gaan in het rammelen met bepaalde verwachtingen.