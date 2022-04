Jazz Middelheim maakt eerste namen bekend

Van 12 tot 15 augustus vindt Jazz Middelheim, het oudste jazzfestival van het land, weer plaats. Onder andere Iggy Pop, Thurston Moore Group en Alabaster dePlume bevestigen hun komst.

‘Musiceren in de breedte; dat is wat er op Jazz Middelheim deze zomer zal gebeuren,’ belooft de organisatie in een persbericht. De eerste namen lijken die belofte alvast waar te maken: punklegende Iggy Pop en oud-Sonic Youth-lid Thurston Moore nemen mooie plaatsen in op de affiche.

Wat niet wil zeggen dat de jazzliefhebber niet meer aan zijn trekken komt op het festival. Onder meer Fred Hersch Trio, TaxiWars en Alabaster dePlume tekenen eveneens present.

Bovendien zal zondag 14 augustus in het teken staan van de grootste jazzmuzikant die België ooit gekend heeft. Dit jaar zou Toots Thielemans honderd jaar oud zijn geworden. Een eerbetoon op Jazz Middelheim, het festival waar Thielemans peter van was, mocht dan ook niet ontbreken.

Een overzicht van alle bevestigde namen vindt u op www.jazzmiddelheim.be, waar u ook tickets kan kopen.