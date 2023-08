Hét mysterie van de festivalzomer ontrafeld: is Kamping Kitsch nu woke of antiwoke?

Plottwist: geen van beide, zo blijkt.

Niet helemaal zeker of ik het wel wil weten, maar waarover gaat dit?

Eerder dit jaar maakte Kamping Kitsch Club zijn nieuwe thema bekend, wat tot enige verbijstering leidde. ‘Het marginaalste festival van het land’ pakt komend weekend namelijk uit met een ‘Anti-Anti Woke Edition XXL’. Toegegeven: het was van bij het begin een beetje vaag wat dat precies betekende, maar op de website prijkten alvast slogans als ‘dat is pas echt kunnen zijn waar je goeste in et!’ en ‘#YOUNEVERWOKEALONE’. (Bijgestaan door een foto van een halfnaakte vrouw met ‘daddy’ op haar borst getatoeëerd.) Het was een tikje onverwachts, maar wat ons betreft behoorlijk helder: Kamping Kitsch is antiantiwoke, en dus prowoke.

Dus Kamping Kitsch heeft zich geout als voorvechter van de woke-beweging?

Wel, dat dáchten we. Het bleek al snel complexer dan dat. Toen de eerste aankondigingen in de pers verschenen, was de dubbele negatie zowat overal verdwenen en werd plots gesproken van een antiwoke-editie. Redactioneel foutje, dachten we eerst. Alleen werd er ook een niet nader genoemde bron geciteerd, vermoedelijk het festival zelf. ‘Laat de eerste belerende vingertjes maar komen’, klonk het. ‘Kamping Kitsch Club heeft altijd en overal de dikste middelvinger klaar. Game, slet, match. Sorry, wokers. It’s only the beginning.’

Klinkt vrij antiwoke. Schept het internet intussen al meer duidelijkheid?

Nope. De Facebookpagina focust vooral op verklede feestgangers, piemels en heel, heel veel borsten. De website is dan weer zo vaag dat ze soms woke en dan weer antiwoke lijkt te zijn. Zo worden exhibitionisme, agressie, discriminatie en ongewenste intimiteiten expliciet verboden op het festival (woke), roept de organisatie op tot veilige seks en nuchter autorijden (ook woke) en wordt er een Belgisch kampioenschap dildowerpen georganiseerd (vrij woke). Anderzijds krijgen vegetariërs de raad om frieten of gras te consumeren (niet zo heel woke), worden vrouwen ‘hete pateekes’ en ‘matrasse’ genoemd (nog minder woke) en wordt er een n-woordticket verkocht (absoluut niet woke).

© National

De line-up schept ook weinig duidelijkheid. Enerzijds staan er artiesten als Frank Verstraeten, Margriet Hermans, Hot Marijke en Nonkel Jef op de affiche, niet noodzakelijk mensen die worden geassocieerd met woke. Anderzijds heb je jonge namen als Average Rob en Vieze Asbak, de uitgesproken activistische, feministische en queer rapper Big Klit, gay icoon Kate Ryan en Veerle Onlyfans, het Onlyfans-model dat in opdracht van de CM seksualiteits- en gezondheidsadvies geeft. Kamping Kitsch doet het qua gendergelijke line-up trouwens beter dan heel wat andere Belgische festivals.

Misschien weten de artiesten meer?

We hebben er toevallig een paar gecontacteerd. De meesten maken zich weinig zorgen over het antiantiwoke-thema. Dj Dave Lambert, die samen met Zillion-oprichter Frank Verstraeten een set zal spelen op het festival, wist zelfs niet dat er een thema was. ‘Voor ons is dit gewoon een boeking als een andere’. De teneur lijkt vooral dat we het niet te serieus moeten nemen. ‘Ik kan alleen zeggen dat hun antiantiwoke-boodschap één grote grap is die helemaal past binnen het concept van Kamping Kitsch’, aldus Kate Ryan, een van de headliners. ‘De mensen die ernaartoe gaan, weten dat ook en willen gewoon uit de bol gaan, met respect voor elkaar.’

Simon Smetryns van jongerenplatform TagMag, dat voor het eerst een podium cureert op het festival, staat haar bij. ‘Ik denk dat Kamping Kitsch gewoon wat wil lachen met actuele thema’s, zoals dat ook tijdens carnaval gebeurt. Onze eigen content wordt in ieder geval met respect voor iedereen gemaakt, en we zouden nooit met mensen of groepen lachen. We gaan ons dan ook niet verkleden als Anuna De Wever, maar houden het liever luchtig. Het Belgisch kampioenschap dildowerpen gaan we bijvoorbeeld zeker bijwonen.’

Wat zegt de organisatie zelf?

Die hebben we uiteraard ook opgebeld. Dit is wat MC Drummer, mede-organisator en presentator van het festival, ons vertelde: ‘Wie iets van wiskunde kent, weet dat twee keer min plus wordt. Zover hebben we niet nagedacht, maar de term antiantiwoke is wel degelijk een bewuste keuze. Kamping Kitsch Club is een satirisch festival, gelijkaardig aan carnaval. We stellen op een speelse manier dingen in vraag. Vorig jaar was dat de coronapandemie en organiseerden we een Booster Editie XXL. Deze keer kozen we voor het debat rond woke. Maar we kiezen geen partij. We zijn niet tegen woke, maar ook niet tegen antiwoke. Eigenlijk zijn we antiniks.’

Wat houdt een antiantiwoke-editie dan wél in?

Goede vraag. ‘Het thema dient gewoon als kapstok’, antwoordt MC Drummer. ‘Zo is “woke” ook Kortrijks voor “ook”. Daar vallen leuke dingen mee te doen. Banners met “Kom je woke?” op, bijvoorbeeld. Verder hoef je het niet al te serieus te nemen. Woke festivalgangers zullen zich niet op de tenen getrapt voelen. Al denk ik eerlijk gezegd dat die sowieso weinig affiniteit hebben met ons festival. Kamping Kitsch is er voor iedereen, maar dat betekent niet dat iedereen zich even goed gaat amuseren.’

© National

© National

Wat dan met het n-woordticket?

Dat is iets raars, ja. Op de website van Kamping Kitsch worden verschillende soorten tickets verkocht. Officieel heten die Ticketwijf 1, Ticketwijf 2, Ticketwijf 3 enzovoort. Maar ze krijgen ook allemaal een bijnaam. In het geval van Ticketwijf 3 is dat ‘het n-woordticket’. (Geïllustreerd met een foto van Margriet Hermans met face tattoos, vermoedelijk een verwijzing naar haar veelbesproken melocake-passage bij De tafel van Vier.) ‘Ik wist eerlijk gezegd niet dat we zo’n ticket aanbieden’, reageert MC Drummer. ‘Als dat zo is, dan is dat met een knipoog. Het is niet de bedoeling dat mensen op ons festival het n-woord gaan schreeuwen.’

Lok je daarmee geen bepaald soort volk? Stel je voor dat iemand met een blackface naar het festival komt.

MC Drummer: ‘Persoonlijk vind ik dat dat moet kunnen, zolang het legaal is. Iedereen moet kunnen doen waar die zich goed bij voelt. Vervolgens mogen die mensen daar natuurlijk ook commentaar op krijgen. Maar als iemand zin heeft om zich te verkleden als zwarte piet, waarom niet?’

Dus toch antiwoke?

‘Voor alle duidelijkheid: we laten niets illegaals toe’, aldus MC Drummer. ‘Er is veel security. Er hangen bewakingscamera’s op het terrein. Er is een meldpunt, waar een professional rechtstreeks in contact staat met de politie. Je kan nooit helemaal uitsluiten dat er mensen met slechte bedoelingen naar je festival komen. Dat kan geen enkel festival. Maar het is aan ons om ervoor te zorgen dat er correct gereageerd wordt als er iets gebeurt.’

© National

Weet Kamping Kitsch eigenlijk wel wat woke betekent?

We hebben het hen gevraagd. ‘Ik geef toe dat de term een zekere bijklank heeft gekregen, ook bij mij’, zegt MC Drummer. ‘Als je aan mij vraagt wat woke betekent, is dat: alles in de weegschaal leggen, oeverloos blijven discussiëren en overal extreem diep op ingaan. Mensen die zeggen: “Je dochter rijdt op een mannenfiets, zou je niet beter een vrouwenfiets kopen?” Antiwoke is dan weer extreem conservatief en tegen verandering. Daar staan we ook niet achter. Ons standpunt is: laat ons gewoon normaal doen.’

Dus Kamping Kitsch roept met zijn antiantiwoke-editie op om normaal te doen?

Blijkbaar.

Kamping Kitsch? Het festival waar volwassenen in fluo trainingspakken en mankini naartoe trekken om te dildowerpen of collectief de plopdans te doen?

Jup. Hadden we ook niet zien aankomen.

© National

Kamping Kitsch Club Op 19.08 in Lange Munte, Kortrijk. Alle info: www.kampingkitschclub.be