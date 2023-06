Hel(l)mut Lotti goes metal: ‘Ik ga niet in een smoking op het podium staan. Dat zou ongepast zijn’

Met voorsprong de opvallendste naam op de affiche van Graspop dit jaar: Helmut Lotti, of beter: Hellmut Lotti, die speciaal voor de gelegenheid zijn beste metalkunsten bovenhaalt. (En misschien een leren broek.)

Enige duiding, graag.

Hellmut Lotti: Eigenlijk ben ik per ongeluk op die affiche beland. Vorig jaar heb ik voor Radio Willy Run to the Hills van Iron Maiden gecoverd, wat mij betreft een van de mooiste metalnummers aller tijden. Tot mijn verbazing werd die cover opgepikt door metalblogs uit Canada en Denemarken. Van het een kwam het ander, en plots stond Graspop aan mijn deur.

Heb je iets met het festival?

Lotti: Nee, ik ben er zelfs nog nooit geweest. Ik ben niet zo’n festivalganger, maar ik heb ooit Tomorrowland bezocht en kan me niet voorstellen dat Graspop erger is. (lacht) Donderdag trek ik er al eens naartoe om Guns N’ Roses te zien met mijn broer, wél een echte metalhead. Als kind was hij degene die met muziek bezig was, terwijl ik enkel geïnteresseerd was in fietsen en modelbouwen. Maar tijdens het soldaatjes aan elkaar plakken heb ik zo onbewust wel veel metalklassiekers meegekregen.

Het Graspop-publiek is wel iets ruiger dan je gewend bent, vermoed ik.

Lotti: Ik heb een vlijmscherpe band en ben een fucking goede zanger. Daar maak ik me dus weinig zorgen over. Trouwens: de metalheads die ik ken zijn allemaal ruimdenkende mensen met een eclectische muzieksmaak die het net plezant vinden dat iemand uit een ander genre hun muziek omarmd. Al doe ik het wel op mijn manier. Ik ga niet beginnen grunten.



Je cover van Run to the Hills bracht je al strippend in een leren broek. Weet je al wat je deze keer gaat aantrekken?

Lotti: Iets gelijkaardigs. Ik ga alleszins niet in een smoking op het podium staan. Dat zou ongepast zijn.

Wat mogen we verder zoal verwachten? Tiritomba met vlammende gitaren?

Lotti: Ik ga mijn playlist niet verklappen, hè. (lacht) Laat ons zeggen dat iedereen de nummers zal kennen. Het zijn allemaal classics uit de jaren zeventig en tachtig. Vooral hardrock, ook. Veel harder dan Run to the Hills wordt het niet. Al heb ik een verrassing in elkaar gestoken waar weleens op gemosht zou kunnen worden.

Eerder was er ook al Helmut Lotti Goes Classic. Mogen we binnenkort een Helmut Lotti goes gabber of hyperpop verwachten?

Lotti: Euh. Laat me eerst die metal onder de knie krijgen.