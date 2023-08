Gurriers hadden geen last van de energiecrisis

‘En nu maar hopen dat dit zootje herrieschoppers volgende zomer een plekje op Pukkelpop krijgt toebedeeld’, schreef ik in januari, nadat ik Gurriers tijdens EuroSonic in Groningen op een spectaculaire manier uit hun krammen had zien schieten. Heel soms word je als journalist op je wenken bediend.

De vijf Ierse punks mochten het podium van De Lift in lichterlaaie komen zetten en lieten zodoende menigeen met zwartgeblakerde oren achter.

Geen idee wat er in Dublin in het drinkwater zit, maar als je weet dat ook Fontaines D.C., The Murder Capital en Girl Band hun geboorteplek met die van James Joyce delen, snap je wel dat hun stadsgenoten van Gurriers (Iers bargoens voor ‘schavuiten’) niet bepaald stille jongens zijn. Integendeel: het zijn straatschoffies voor wie het veroorzaken van burengerucht een belangrijke missie is.

© Anneke D'Hollander

Hoe dat klonk? Hard, rauw en rafelig. Zanger en frontman Dan Hof schreeuwde zich de pleuris, terwijl gitarist Ben O’Neill noisebommetjes dropte die nummers als Boy, Des Goblin en Come and See dermate deden ontvlammen dat de brandweer van Kiewit permanent in stand-by werd gehouden. Praise was donker, dreigend en atonaal, Approachable vlijmscherp, alsof meneer Gilette hemzelve had toegekeken op het geboorteproces. Dipping Out ging dan weer over mensen die hun land ontvluchten op zoek naar een beter leven.

© Anneke D'Hollander

Het werd allemaal verpakt in striemende, dynamische postpunk die in het midden van de tent spontaan een kolkende moshpit deed ontstaan. Gurriers hebben tot dusver enkel een paar singles uitgebracht, waaronder Top of the Bill en Sign of the Time, maar als hun eerste langspeler vol uppercuts staat van het type dat u op Pukkelpop tegen de kin kreeg, mag die prompt op uw boodschappenlijstje.

Niets nieuws onder de zon, zegt u? Dan hebt u een punt. Maar van en energiecrisis hadden Gurriers duidelijk geen last. Ze maakten muziek die als batterijoplader zeer doeltreffend was. Laat mij tot besluit dus een bekend wijsgeer citeren: soms liggen opwinding en geluk gewoon in het Iernamaals.