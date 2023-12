Eerste namen Gent Jazz 2024: Diana Krall, Mehldau, Frisell, Cullum, AIR, Bruel

Na het tumulteuze faillissement en een geslaagde doorstart lost Gent Jazz de eerste namen voor 2024: publiekslievelingen, deep jazz en… balsem voor meisjesharten.

Gent Jazz 2.0 vindt dit jaar plaats van 5 tot 20 juli, nog steeds op de Bijlokesite. De eerste namen kunnen tellen.

De openingsdag belooft veel goeds met zangeres-pianiste Diana Krall – altijd goed voor een vol huis in Gent. Dezelfde dag komt ook gitarist Bill Frisell, de meest invloedrijke gitarist van zijn tijd, met bassist Thomas Morgan en Rudy Royston op drums (vorig jaar nog uitmuntend bij Julian Lage).

Op maandag 8 juli komt zanger-pianist Jamie Cullum voor de vierde keer naar de Bijloke. Hij staat telkens garant voor een uitverkochte concerttent.

11 juli belooft jazz met een grote j. Tenorsaxofonist Chris Potter en pianist Brad Mehldau vormen een nieuw kwartet met bassist John Patitucci en drummer Johnathan Blake.

Diezelfde dag komt Joshua Redman zijn debuut op Blue Note Records voorstellen. Where Are We, een samenwerking met zangeres Gabrielle Cavassa, haalde verschillende eindejaarslijstjes.

Moon Safari

Voor het ‘grensoverschrijdende’ luik van Gent Jazz – altijd goed voor debat – werden twee opmerkelijke namen bekendgemaakt. Op 17 juli komt de Franse zanger Patrick Bruel, masseur van jonge en oudere meisjesharten. Zijn laatste tournee trok meer dan een miljoen toeschouwers.

Een dag later, 18 juli, is er de ambient van Air. Wie de integrale uitvoering van Moon Safari miste in De Roma: dit is uw kans.

Sterk dat de overnemers van Gent Jazz ook dit jaar het concours ‘Jong Jazztalent Gent’ blijven ondersteunen. Ook AKI, de winnaar van vorig jaar, krijgt in juli een plaats op de affiche.

De ticketverkoop begint op 19 december om 10.00 uur.