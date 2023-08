Dit waren de tien beste optredens van Pukkelpop 2023

Fictieve sekteleiders, raadselachtige sfinksen, spinazie met chocola en punknummers die toeristen te lijf gaan: er viel weer heel wat te beleven op Pukkelpop 2023! Dit waren de tien hoogtepunten volgens Knack Focus.

In onze liveblog vind je alle concertverslagen van Pukkelpop 2023 terug.

Ethel Cain (vrijdag, Club)

Traag uitgesponnen, prikkelarme slowcorenummers die worden gezongen vanuit het standpunt van een fictieve sekteleider die graag mannen eet en zondag braaf naar de mis gaat: niet de meest evidente muziek om een jong publiek mee overstag te doen gaan. Toch wist singer-songwriter Ethel Cain tijdens haar eerste Belgische passage ooit te bewijzen dat ze de hype meer dan waard is. (TC)

© Anneke D'Hollander

King Gizzard & the Lizard Wizard (zondag, Marquee)

Kun je zonder benen rolschaatskampioen worden? Valt spinazie te combineren met chocola? In de wondere wereld van deze Aussies luidt het antwoord luid en duidelijk ja. Het zestal bracht een superieure freakshow, waarin de onwaarschijnlijkste genres zich zo intiem tegen elkaar aanschurkten, dat je zou hebben gezworen dat het altijd geliefden waren geweest. (DS)

© Anneke D'Hollander

Dorian Electra (Vrijdag, Lift)

Een van de radicaalste figuren wist het publiek opnieuw te overweldigen met hun spetterende performance. We kregen een hoop gabberbeats voorgeschoteld, maar evengoed nummers die klonken als Britney Spears die de metalgitaar ontdekte. En alsof dat allemaal nog niet genoeg was, bracht Dorian Electra met hun bizarre gevoel voor humor ook nog een sterke maatschappelijke boodschap omtrent queerness. Niet voor gevoelige of bekrompen zielen. (TC)



Boygenius (vrijdag, Marquee)

Het geheel is soms meer dan de som van de delen. Als drie Amerikaanse dames, die tot de betere singer-songwriterliga behoren, samen uiting geven aan hun vriendschap en vrouwelijke solidariteit door samen een folkrockgroepje te beginnen, merk je aan de emotionele reacties van het publiek dat ze een gevoelige snaar aan het trillen brengen. (DS)

© Anneke D'Hollander

Billie Eilish (Vrijdag, Main stage)

De Pukkelpop main stage was dit jaar van de jonge vrouwen. Op zaterdag bewees Angèle dat ze tot de top van het popcircuit behoort, maar wij waren vooral onder de indruk van het spektakel dat Billie Eilish op vrijdag naar Kiewit bracht. Eilish is dan ook een van de boeiendste supersterren van het moment, iemand die haar onzekerheden vol zelfvertrouwen blootlegt in nummers die toegankelijk maar toch avontuurlijk klinken. (TC)

© Anneke D'Hollander

Foals (zondag, Marquee)

Met een 6-pk’tje naar een formule 2-race? Foals draaien er hun poot niet voor om. Het Oxfordse punkfunkgenootschap klonk zo visceraal, dansbaar en overrompelend dat in de Marquee geen heup of middenrif meer veilig was. Nog een geluk dat er bij het afgaan van dit soort energiebommen geen doden vallen. (DS)



Two Shell (Zaterdag, Lift)

Was het een DJ-set? Werd er live gemusiceerd? Wie schuilt er nu precies achter de sluiers van Two Shell? Waarom stond er in godsnaam een tent op het podium? Allemaal vragen waar we geen kant en klaar antwoord op hebben, maar wat we wel zeker weten is dat dit mysterieuze duo (nee, Tarkastaja, af) voor een van de aanstekelijkste feestjes van Pukkelpop 2023 zorgde. Met dank aan een hippe mengelmoes van geluiden, waarin onder meer hyperpop, techno, breakbeat, drum-‘n-bass en cloud rap terugkwamen. (TC)



Dry Cleaning (zaterdag, Club)

Van alle diensten waar je dit jaar op Pukkelpop gebruik kon van maken, wisten we Dry Cleaning het meest te appreciëren. De grillige postpunkband, met spoken word-artieste Florence Shaw in de rol van raadselachtige sfinks, bezorgde niet alleen onze pakken kreukloos terug, hij prikkelde ook de verbeelding met opmerkelijke, vaak surrealistische vertelcollages. (DS)

© Anneke D'Hollander

Ploegendienst (Vrijdag, Club)

Het hoeft niet altijd doordacht en verfijnd te zijn. Soms is er niets leuker dan drie kwartier flink doorrammen en alle frustraties uit je lijf te zweten. Een ideale band om die emotionele zuivering te bereiken was Ploegendienst, waarin de Nederlander Ray Fuego toont dat hij meer is dan een rapper, maar ook gewoon een flink potje kan schreeuwen. Vooral Schiphol, een nummer dat twee middelvingers uitsteekt naar toeristen die op straat lopen waardoor je niet meer vlotjes kan fietsen, behoorde tot een van onze hoogtepunten van het festival. (TC)

© Anneke D'Hollander

M83 (vrijdag, Marquee)

De groep van de Franse zanger-gitarist, producer en multi-instrumentalist Anthony Gonzalez nam het publiek mee op een geestverruimende trip en deed dat met elektronisch aangestuurde muziek waarin shoegaze, dreampop en psyhedelia onder één hoedje speelden. (DS)