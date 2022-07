Dit waren de 10 beste optredens van Rock Werchter 2022

We hebben er uitzonderlijk lang op moeten wachten, maar eindelijk konden we nog eens afzakken naar Werchter voor vier dagen festivalplezier. Het werd meteen een memorabele editie, met dank aan onder andere technopreken, gitaren van het merk Gilette en een cameo van Walter Grootaers.

Een overzicht van al onze concertrecensies op Werchter 2022 kan u vinden in onze liveblog.

Idles (vrijdag, main stage)

De ‘angry punkband’ uit Bristol kwam even intens als furieus voor de dag en bewees dat zijn noisy, atonale songs wonderwel het daglicht kunnen verdragen. De heren bespeelden uitsluitend gitaren van het merk Gilette en ieder nummer leek in roestige prikkeldraad gewikkeld. Neen, dit was geen doordeweeks concert: het was een feest van angst en pijn.

© Wouter Van Vaerenbergh

Phoebe Bridgers (zaterdag, The Barn)

Indieliefhebbers keken reikhalzend uit naar het optreden van Phoebe Bridgers, die voor het eerst sinds de release van haar uitmuntende plaat Punisher neerstreek op Belgische grond. Het bleek het wachten waard: met behulp van een voltallige band trok Bridgers haar gevoelige liedjes open op maat van de grote Werchtertent, zonder daarbij de intimiteit van de studioversies te verwaarlozen.

© Wouter Van Vaerenbergh

Pixies (donderdag, main stage)

Ook oude knollen kunnen zich, bij de aanblik van een malse weide, nog als jonge veulens gedragen. Op de songs van de Pixies – de meeste werden geschreven vóór 1991– viel nog volstrekt niets af te dingen. Black Francis en de zijnen speelden er twintig in één uur en strooiden met zoveel auditieve voetzoekers dat even het bomalarm dreigde af te gaan.

Wouter Van Vaerenbergh © Wouter Van Vaerenbergh

Jehnny Beth (zondag, The Slope)

Tijdens het hardste, meest overweldigende optreden van deze Werchtereditie kwamen er geen gitaren aan te pas. Savages-frontvrouw Jehnny Beth kwam haar solowerk voorstellen op The Slope en deed dat met beukende drumcomputers, progressieve boodschappen en het charisma van een sekteleider. Technopreken hadden we nog niet vaak gezien op Werchter, maar blijken zeker voor herhaling vatbaar te zijn.

© Wouter Van Vaerenbergh

Alt-J (vrijdag, The Barn)

De drie nerds uit Cambridge speelden The Barn plat met een uitgekiend klank- en lichtspel dat consequent de zinnen prikkelde. Of hoe je met een onwaarschijnlijke mix van pastorale folk, progrock, elektronica en meerstemmige koortjes toch toegankelijke popmuziek kunt maken. Conclusie: Alt-J is hard op weg om de Pink Floyd van zijn generatie te worden.

Carly Rae Jepsen (donderdag, The Barn)

Volgens sommigen is ze nog steeds het one hit wonder van Call me maybe, maar in The Barn kwam Carly Rae Jepsen het tegendeel bewijzen. Gewapend met een extreem optimistische uitstraling en een karrenvracht aan piekfijne popsongs gaf de zangeres misschien wel het meest opbeurende optreden van Werchter 2022.

© Wouter Van Vaerenbergh

Red Hot Chili Peppers (zondag, main stage)

Ze hebben al veertig jaar funk, rock en pop op hun teller, maar brachten hun songs nog steeds met een appetijt en een gedrevenheid die een onstilbare honger naar het podium verraadt. In Werchter kwamen alle aspecten van de Peppers aan bod, de fun én de hits. Vooral die laatste werden door de fans onthaald als oude vrienden die, na een maandenlange wereldreis, eindelijk nog eens kwamen aanbellen.

© Wouter Van Vaerenbergh

Joost (zondag, main stage)

Joost kreeg slechts een halfuurtje tijd in de programmatie, maar had daarmee genoeg om voor de meest wtf-momenten van het festival te zorgen. Acid die zijn eigen nummer live komt brengen voor een gigantisch Werchterpubliek? Check. Sesamstraat-hardcore met oprechte teksten over mentale gezondheid? Check. Walter Grootaers die mee komt springen op een botsautoremix van Ik Wil Je? Check.

© Wouter Van Vaerenbergh

Pearl Jam (donderdag, main stage)

De classic rockband uit Seattle mixte potige rockers en iets subtielere nummers met covers van The Beatles, Ramones en Neil Young: bevlogen, vakkundig en een soms verrassende songkeuze. Maar het werd vooral een emotionele avond, waarop Eddie Vedder de 22ste verjaardag herdacht van het drama in Roskilde, waarbij negen fans om het leven kwamen. ‘You all mean more to us than anything’.

© Wouter Van Vaerenbergh

Goldband (zaterdag, main stage)

Zelfs het gebroken been van zanger Boaz Kok, die iets te enthousiast van het hoofdpodium naar beneden sprong, kon niet voorkomen dat de show van Goldband een extravagant feestje werd. De Nederlanders brachten een ludieke sound, ergens tussen Thunderdome en André Hazes, die ideaal bleek om het Werchterpubliek op zaterdagochtend wakker te schudden.