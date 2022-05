Different Class bevestigt zes nieuwe namen, waaronder Kate NV en Paul Seul b2b Krampf

Eerder werden Oli XL, Victor de Roo & Meetsysteem en Ojerime al bevestigd voor het ontdekkingsfestival van Subbacultcha.

Elk jaar organiseert Subbacultcha, het platform dat zich specialiseert in frisse muziek uit de underground, het ontdekkingsfestival Different Class. Dit jaar vindt het evenement plaats op zaterdag 6 augustus in het Gentse KASK.

Eerder werden Oli XL, Victor de Roo & Meetsysteem en Ojerime reeds aangekondigd als eerste drie artiesten. Vandaag komen daar zes nieuwe namen bij.

Fans van hedendaagse, alternatieve popmuziek zullen alvast aan hun trekken komen. Ten eerste komt de Russische Kate NV haar nummers zingen, beïnvloed door cartoons, kunst en klassieke muziek. Daarnaast zal ook de Noorse Sassy 009 haar intrigerende mix van grime, breakcore en eighties-pop te horen zijn op Different Class.

Ook de lokale Gentse scene wordt tijdens het festival in de bloemetjes gezet. Via Radio Ruit worden Ravioli, Tamqrant en Aka.miki afgevaardigd om hun ding te komen doen in KASK.

Ten slotte belooft Different Class 2022 met een knaller te eindigen. Paul Seul & Krampf, beide verbonden aan het Casual Gabberz-collectief, sluiten de boel af met een set vol gabberbeats.

Different Class is gratis voor leden van Subbacultcha. Meer info vindt u op de website van de organisatie.