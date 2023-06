De ZitKnack van Bolis Pupul: ‘Tijdens het touren heb ik altijd een schetsboekje bij’

Vorig jaar ontwierp Meskerem Mees ons herbruikbare zitblad, dit jaar helpt Bolis Pupul uw achterwerk proper houden tijdens het festivalseizoen. Ideaal om uw dansbeentjes op te laten uitrusten na een show van Charlotte Adigéry & Bolis Pupul.

Intussen kennen we je vooral als muzikant, maar ooit ambieerde je een carrière als illustrator.

Bolis Pupul: Ik ben een gediplomeerd tekenaar, ja. (lacht) Alleen heb ik me na mijn studie aan Sint-Lucas volledig op de muziek gegooid en is het tekenen een beetje op de achtergrond beland. Ik doe het nog steeds, maar eerder voor het plezier of als zijprojectje. Tijdens het touren heb ik altijd een schetsboekje bij om onderweg in te krabbelen, en af en toe maak ik animaties voor onze videoclips of liveshows. Of voor de ZitKnack.

Als telg van Kamagurka viel er allicht niet te ontkomen aan de tekenmicrobe.

Pupul: Ik heb het inderdaad met de paplepel meegekregen. Zowel via mijn moeder als via mijn vader. Op school tekende ik al mijn cursussen vol en op vakantie zaten we de hele voormiddag te tekenen om daarna ons resultaat uit te stallen en te vergelijken op het strand. Natuurlijk voel je een bepaalde druk op je schouders als kind van een bekende tekenaar en soms hield me dat tegen, maar het heeft de liefde voor het tekenen nooit weggenomen. Mijn zus Sarah Yu, die wel volop als kunstenaar en illustrator aan de slag is en die ik enorm bewonder, is daar een mooi voorbeeld van.

Hoe ziet je eigen festivalzomer eruit?

Pupul: Druk, maar leuk. Als toeschouwer ben ik niet zo’n festivalganger: ik ben niet zot van mensenmassa’s. Maar als muzikant vind ik het heerlijk. Charlotte Adigéry en ik hebben net Best Kept Secret achter de rug, en daar werd het ons nog maar eens duidelijk: we zijn deze liveshow nog niet beu gespeeld, hij is nog steeds aan het groeien en het publiek is super enthousiast. Bovendien leent onze muziek zich goed tot festivals, waar je nog meer mensen in vervoering en aan het dansen kan brengen.

Waar kijk je het meest naar uit?

Pupul: Roskilde en Glastonbury, twee van de meest legendarische festivals in Europa. Vorig jaar stonden we ook op Glastonbury, en dat was nogal een ervaring. Heel warm en lekker chaotisch. In eigen land staan Charlotte en ik dan weer op Cactusfestival en Rock Herk, en solo doe ik Paradise City, Dour en Leffingeleuren aan. Een drukke zomer dus, al heb ik toch een weekje vakantie kunnen inplannen.