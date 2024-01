David Guetta, Tiësto en Swedish House Mafia staan op Tomorrowland

De achttiende editie van Tomorrowland verwelkomt van 19 tot 21 juli en 26 tot 28 juli onder meer Armin van Buuren, David Guetta, Hardwell, Swedish House Mafia en Tiësto in De Schorre in Boom. Bezoekers zullen kunnen genieten van het kruim van de elektronische muziek op maar liefst zestien podia.

Tomorrowland viert dit jaar zijn twintigste verjaardag, weliswaar ‘slechts’ met een achttien editie vanwege de coronacrisis, en doet dat met het thema ‘Life’. Dat is volgens het festival een soort prequel van het thema ‘Elixir of Life’ uit 2016. Zoals steeds zal het creatieve team van Tomorrowland een feeëriek decor creëren dat het hele domein van De Schorre onderdompelt in het thema.

De ticketverkoop start op zaterdag 27 januari, zowel voor België als het buitenland, en de festivalorganisatie heeft donderdag alvast een hele reeks namen van dj’s bekendgemaakt om naar uit te kijken. Bekende TML-namen als Afrojack, Armin van Buuren, David Guetta, Dimitri Vegas & Like Mike, Hardwell, Kölsch, Steve Angello en Tiësto zijn ook dit jaar van de partij.

Andere opmerkelijke namen op de affiche zijn onder meer de Belgische technokoninginnen Amelie Lens en Amber Broos, en de Britse muzikant en producer Bonobo die samen op het podium kruipt met de Duitse technoster Dixon. Het Canadese duo REZZMAU5, de combinatie van REZZ en Deadmau5, herenigt zich en dat kan ook worden gezegd van het legendarische Swedish House Mafia (Axwell, Sebastian Ingrosso en Steve Angello). Een debuut op Tomorrowland is er verder voor Eliza Rose en Keinemusik.