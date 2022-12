Blur komt naar de Lokerse Feesten

De Britpopgroep rond Damon Albarn zal er op dinsdag 8 augustus optreden.

Deze morgen maakte de organisatie van de Lokerse Feesten een eerste naam bekend, en dat is niet de minste. Het festival wist namelijk de legendarische britpopgroep Blur te strikken. Op dinsdag 8 augustus treedt Blur op in Lokeren.

De groep, bekend van albums als Modern life is rubbish en Parklife, laste in 2015 een pauze in, maar is opnieuw bij elkaar gekomen om in 2023 op tournee te gaan. Het was van 2013 geleden dat Blur in ons land speelde. Toen stond ze op het hoofdpodium van Rock Werchter.

In de tussentijd was frontman Damon Albarn wel regelmatig in ons land te zien, zowel solo als met zijn Gorillaz. Met die laatste groep speelde hij afgelopen zomer nog op Werchter Boutique. Hoe dat klonk, kan u hier lezen.

De volledige Lokerse Feesten vinden volgend jaar plaats van 4 tot en met 13 augustus. De voorverkoop voor dinsdag 8 augustus, de dag waarop Blur optreedt, start zaterdag 10 december om 10u via www.lokersefeesten.be.