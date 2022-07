Black Pumas zien u graag (en u laat zich ook niet onbetuigd) 

Old school soul vindt nog steeds nieuwe gegadigden. Dat bewijst bijvoorbeeld het succes van Gabriels. Maar ook de Texaanse Black Pumas slaagden er in Werchter glorieus in een tot de nok gevulde Klub C te veroveren, met songs die net zo goed in de sixties of seventies bedacht hadden kunnen zijn.

Op het podium zijn Black Pumas een uit de kluiten gewassen septet, maar de twee heren die écht de lakens uitdelen zijn zanger-gitarist Eric Burton, die het métier leerde door te busken op de straathoeken van zijn thuisstad Austin, en gitarist-producer Adrian Quesada, die ooit toerde in de band van Prince en zijn unieke stempel drukt op de sound van de Pumas. Zelf is hij verantwoordelijk voor de pychedelische ingrediënten in de muziek, terwijl Burton, wiens stem al eens wordt vergeleken met die van Sam Cooke en Marvin Gaye, een portie gospel de songs binnensmokkelt. Referenties aan Motown en Stax zijn nooit ver weg, maar Black Pumas zijn ook niet vies van funk of hiphop.

© Wouter Van Vaerenbergh © Wouter Van Vaerenbergh

‘We’ve come to give you some love’, onderstreepte de zanger, en naar de geestdriftige reacties van het publiek te oordelen was die intentie wederzijds. Eric Burton zocht voortdurend connectie met de aanwezigen: af en toe maakte hij een duik in de massa en al even vaak droeg hij zijn fans op ‘to make some noise’ of ‘to put their hands together’. Dat hoefde hij overigens geen twee keer te vragen, want in de tent at nagenoeg iedereen uit zijn hand. Naast enkele nieuwe nummers diepten Black Pumas, aangevuld met een dameskoortje, ook enkele hoogtepunten op uit hun drie jaar geleden verschenen titelloze langspeeldebuut, zoals Touch the Sky, Black Moon Rising en het pakkende OCT 33.

© Wouter Van Vaerenbergh © Wouter Van Vaerenbergh

Met Sugarman brachten ze een hommage aan Sixto Rodriguez, de Amerikaanse songwriter die vele decennia uit de aandacht verdween, buiten zijn weten razend populair werd in Zuid-Afrika en dankzij de documentaire Waiting for Sugarman uit 2012 zijn carrière onverwacht zag herleven. Het concert eindigde ietwat voorspelbaar maar zeker niet onterecht met Colors, de hit die inmiddels tot een tijdloze hymne is uitgegroeid. ‘You’re one of the coolest audiences we have ever played to’, sprak Eric Burton, duidelijk overdonderd door de warmte en de adoratie van het publiek. Of hoe de passage van Black Pumas tot een ware triomf uitgroeide.