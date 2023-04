Affiche Live Is Live 2023 compleet

Met de toevoeging van Hydrogen Sea, Jasmine Jethwa, Indigo Sparke en Néomí is de line-up van het festival helemaal compleet.

Na een eerste editie op het strand van Zeebrugge gaat de tweede editie van het festival Live Is Live dit jaar door in het Antwerpse Middenvijverpark. Op de affiche pronken onder meer Grace Jones, The War on Drugs, Balthazar en dEUS. Die laatste groep mag daarbij een eigen festivaldag cureren.

Ook nieuw aan deze locatie is dat er een tweede podium zal staan, het zogenaamde Dageraadpodium. Volgens de organisatie zullen artiesten hier ‘een intieme set spelen zodat je even kan bekomen van de luidere decibels van het hoofdpodium.’ Eerder werden al Novastar en Admiral Freebee bevestigd voor dit podium.

Voor dat tweede podium werden zonet nog vier artiesten aangekondigd, meteen de laatste aanvulling aan de line-up, die bij deze compleet is. Het gaat om het Brusselse dreampopgroep Hydrogen Sea, Australische singer-songwriter Indigo Sparke, folkpopartieste Néomí en Jasmine Jethwa, een Londense artieste die de kloof tussen westerse en Indische muziek dicht.

Live Is Live gaat door op 24 en 25 juni. Tickets zijn verkrijgbaar via de website van het festival.