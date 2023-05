18 Belgische namen en één Nederlandse bekendgemaakt voor openingsdag Pukkelpop

Pukkelpop heeft na het bekendmaken van een groot deel van de line-up ook de negentien groepen bekendgemaakt die het festival op donderdag 17 augustus mogen aftrappen. Zo treden onder meer de Black Box Revelation, Blackwave en Psychonaut aan op de Boilerparty.

Maar daar stopt het niet bij. Ook Sophie Straat, Portland en The Subs, Andromedik, Ax Emblem, DC Noises, Freq444, Gomorris, Hyalyte, Keyser, Kwijt Trek System, Omdat Het Kan & Average Rob, She The DJ, Flo Windey ft. Skyve, The Boilerboys en Wannes Lenaerts staan geprogrammeerd op de vooravond van Pukkelpop.

Tickets voor deze festivaldag zijn niet afzonderlijk verkrijgbaar. Wie een vrijdag- of combiticket heeft kan op donderdag 17 augustus vanaf 18.00 uur komen feesten op het festivalterrein.

Tickets voor Pukkelpop 2023 zijn te koop via tickets.pukkelpop.be. De volledige line-up tot hiertoe vind je op www.pukkelpop.be.