17 nieuwe namen voor Pukkelpop 2023, waaronder Boygenius

Eerder werden al Billie Eilish, Angèle, The Killers en meer aangekondigd.

Voor de vijfde week op rij loste de organisatie van Pukkelpop op woensdag om 11 uur een nieuwe lading namen voor de komende editie van het festival, die plaatsvindt van 17 tot en met 20 augustus 2023.

De opvallendste naam daarbij is Boygenius, de heilige indiedrievuldigheid van Phoebe Bridgers, Julien Baker en Lucy Dacus die voor het eerst als groep in België komt spelen. Andere indiekleppers op de affiche zijn Bombay Bicycle Club en The Amazons.

Wie het allemaal liever wat harder geeft en graag op het kruispunt van hiphop en punk staat, kan dan weer uitkijken naar de komst van Bob Vylan, Deki Alem, Kennyhoopla en Joe Unknown. Ook Alice Longyu Gao durft al eens punkachtige herrie te maken, al brengt ze even vaak bubbelgumpop. Dat laatste heeft ze dan weer gemeen met Piri, die eveneens aan de affiche is toegevoegd.

Ten slotte zullen ook de dansbenen losgegooid kunnen worden, te beginnen met Compact Disk Dummies die de tiende verjaardag van The Reeling komen vieren. Aan de DJ-decks zullen we dan weer Blawan, Sub Focus, Aquarian, Partiboi69, Gryffin en Skin on Skin treffen.

Tickets voor Pukkelpop 2023 zijn te koop via de website van het festival.