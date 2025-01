Edward Skeletrix is de Marina Abramović van de experimentele hiphop

AKA Edward King Bass IV

LEEFTIJD 26

LOCATIE New York

INSTAGRAM @yuzuriah

IN HET KORT Producer, rapper en designer. Werkte samen met XXXTentacion. De Marina Abramović van de experimentele hiphop.

Voor fans van experimentele hiphop is 2025 mooi begonnen. Op 1 januari bracht de rapper Edward Skeletrix zijn tweede plaat Museum Music uit. Het album bestaat uit twee delen: het ene vind je op de streamingdiensten onder zijn artiestennaam, het andere onder het alias I’m a Monster. De titel zou alleen op de muziek kunnen slaan. Museum Music staat vol bizarre, experimentele beats die trap naar een vreemder niveau tillen. Ook Skeletrix’ atypische flow en stem vol computereffectjes verhogen het bevreemdende effect. Bovendien stellen de teksten onze huidige consumentencultuur en onze oppervlakkige interacties met kunst in vraag.



Maar Skeletrix heeft van het album ook behoorlijk letterlijk ‘museummuziek’ gemaakt. Een week voordat de plaat officieel uitkwam, organiseerde de rapper in New York een eendaagse expositie. Naast een hoop met lasers bewerkte iPods en een griezelig schilderij dat ‘Hubert’ heette, stelde de artiest vooral zichzelf tentoon. Skeletrix stond stil in een glazen doos, waarop fans hem begonnen te besprenkelen met water en te porren met golfclubs. Iemand schreef met graffiti ‘peta’ op Hubert, waarna ze eiste om naast Skeletrix tentoongesteld te worden. De rapper verhief de aankondiging van zijn album tot een vorm van performancekunst, waardoor je hem de Marina Abramović van de experimentele hiphop zou kunnen noemen.



Skeletrix was dan ook niet aan zijn proefstuk toe. Onder verschillende pseudoniemen was hij het vorige decennium actief in de SoundCloud-scene, hij maakte beats voor onder meer XXXTentacion en Night Lovell. Daarnaast maakte hij als designer al furore met zijn merk Syckli. Maar als Edward Skeletrix positioneert hij zich meer dan ooit tevoren als rapper en artiest, iemand die tegelijk de spotlights betreedt en onze relatie met celebrity’s in vraag stelt. Wie alsnog een parasociale relatie met hem wil opbouwen: op zijn website staat een gsm-nummer waarop je hem persoonlijk kan sturen.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Business is de meest interessante kunstvorm.’