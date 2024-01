Duitse producer Frank Farian, bekend van Boney M en Milli Vanilli, gestorven

De Duitse muziekproducer en voormalig schlagerzanger Frank Farian is op 82-jarige leeftijd thuis in Miami gestorven. Dat meldt zijn familie dinsdag aan het agentschap Allendorf Media. Hij was medeoprichter en producer van de bands Boney M en Milli Vanilli en werkte ook samen met supersterren als Stevie Wonder en Meat Loaf.

Farian werd op 18 juli 1941 als Franz Reuther geboren in de Duitse stad Kirn, in de deelstaat Rijnland-Palts.

Hij zat als producer mee aan de knoppen van hits als Daddy Cool en Rivers of Babylon van de Duitse discogroep Boney M. Hij bleek ook de mannelijke zangstem van de groep te zijn, en niet boegbeeld Bobby Farrell.

De producer was ook het brein achter het popduo Milli Vanilli en bracht de groep in de jaren 80 drie keer aan de top van de Amerikaanse hitlijsten, met onder andere Girl You Know It’s True. Na het succes volgde een schandaal, toen bleek dat het duo niet zelf zong maar professionele zangers had in gehuurd en ook Farian zelf nummers had ingezongen.

Farian kampte al enige tijd met gezondheidsproblemen. In 2022 onderging hij een hartoperatie en kreeg hij een nieuwe hartklep, schrijft de Duitse krant Bild.