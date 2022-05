Drummer Rick Parnell van Engelse hardrockband Spinal Tap overleden

Drummer Rick Parnell van onder andere de Engelse hardrockband Spinal Tap is op zeventigjarige leeftijd overleden, zo heeft ultimateclassicrock.com maandag gemeld.

Parnell kwam aan de oppervlakte bij de band Atomic Rooster bij wie hij van 1970 tot 1974 speelde. Hij is te horen op de studio-albums Tomorrow Night (1970) en Devil’s Answer (1971).

Nadien drumde hij bij een waaier van bands en was hij sessiemuzikant bij onder meer zanger Jon Anderson. Parnell zou aanbiedingen van de hardrockbands Journey en Whitesnake hebben afgeslagen.

Het meest bekend werd hij als drummer Mick Shrimpton in de ‘mockumentary’ This is Spinal Tap (1984) waarin de fictieve band Spinal Tap steeds opnieuw zijn drummer verliest. Toen de groep realiteit werd, bleef Parnell achter de drumkit. De groep scoorde vooral met het album Break Like the Wind (1992).

De muzikant overleed zondag. Een doodsoorzaak is niet bekend.