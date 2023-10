Leeftijd 28 Locatie Rotterdam Instagram @naomisharon In het kort Ex-musicalster. Protegé van Drake. Maakt zwoele r&b.

Drake maakt soms bedenkelijke keuzes, maar Naomi Sharon een contract aanbieden was er geen van. De Rotterdamse had bij onze noorderburen een succesvolle musicalcarrière met rollen in The Lion King en Tina: The Tina Turner Musical, maar na een stemoperatie begon ze haar prioriteiten bij te stellen. ‘Als ik iets doe dat zo veel impact heeft op mijn gezondheid, dan moet het op z’n minst op mijn eigen voorwaarden zijn’, dacht de zangeres. In 2019 bracht ze op eigen houtje de single The Moon uit, zwoele neo-soul die een voorliefde voor Sade verraadt. Toen haar derde single verscheen, zat Drake (al dan niet toevallig een notoire Sade-fan) al in haar dm’s. Dit jaar tekende ze als eerste vrouw op zijn label OVO Sound en reisde ze naar Toronto om er aan nieuwe muziek te werken.

Vorige week verscheen haar debuutplaat Obsidian, vernoemd naar een type edelsteen dat zou beschermen tegen negatieve energie. Naomi Sharon klinkt alvast minstens even hoopgevend en geruststellend: verwacht atmosferische r&b, warme vocals en nummers over spiritualiteit, genezing en de liefde. Het muzikale equivalent van een wellnessbezoekje.

Een willekeurige quote ‘Ze waren heel losjes bij OVO Sound. Een beetje té. Ze zeiden gewoon: “Maak maar zo veel songs als je kan, en dan zien we wel.” Maar ik wilde een duidelijker doel, dus nam ik mezelf voor om in drie weken tijd een album te maken.’



