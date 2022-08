Doechii, de zelfverzekerde rapper die in tutu naar school ging

Maak kennis met Jaylah Hickmon, oftewel Doechii, de eerste vrouwelijke rapper op Top Dawg Entertainment die een heel goede origin story heeft.

Op haar elfde besloot Jaylah Hickmon uit Tampa, Florida dat het tijd was voor verandering. En dus nam ze, om te ontsnappen aan haar eigen verlegenheid en de pesterijen van haar klasgenoten, een nieuwe identiteit aan. Die dag werd ze Doechii, een zelfverzekerde versie van zichzelf die in een tutu naar school ging, zich aansloot bij het koor en het cheerleadersteam, met haar zelfgeschreven rapnummer Cookie Cream Pie het podium van de lokale talentenshow betrad en geen moer meer gaf om de mening van anderen. Qua origin story kan dat tellen.

Een decennium later geldt Doechii als een van dé opkomende namen van de rap. Na een bescheiden SoundCloud- en YouTube-carrière en enkele zelf uitgebrachte ep’s, ging ze vorig jaar viraal op TikTok met haar single Yucky Blucky Fruitcake, waarin ze de profetische woorden ‘I’m meant to blow up like the white things and soda rockets’ rapt. Sindsdien gaat het snel. Eerder dit jaar tekende ze als eerste vrouwelijke rapper een contract bij Top Dawg Entertainment, het label van SZA, Isaiah Rashad en tot voor kort ook Kendrick Lamar. Daarna volgden een handvol indrukwekkende singles, een feature naast Missy Elliott op Trampoline van David Guetta en Afrojack, een performance tijdens de BET Awards en een remix van haar single Persuasive met SZA. Deze maand zou ook haar vierde ep moeten verschijnen, maar Doechii’s raket lijkt nu al gelanceerd.

Een willekeurige quote ‘Als kind was ik heel christelijk en geloofde ik dat Nicki Minaj deel uitmaakte van de Illuminati. (lacht) Maar dankzij een vriendin raakte ik alsnog aan haar verknocht, schreef ik mijn eerste rapsong en won ik een talentenshow.’



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.