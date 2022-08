Dishwasher_ schrobt Fort Napoleon schoon met bezwerende krautjazz tijdens Theater aan Zee

Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge artiest elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Dishwasher_.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan beloftevolle artiesten.

Dat uw vaat er proper van zal worden, kunnen we niet beloven. Waar we wel zeker van zijn, is dat u bij Dishwasher_ aan het juiste adres bent voor een bezwerend streepje krautjazz. Het Gentse trio gaat aan de slag met conventionele instrumenten, maar benadert hun songwriting op een compleet nieuwe manier, gestuurd door bewondering voor computergeprogrammeerde muziek.

Althans, dat is wat u op plaat mag verwachten. Live doen de drie muzikanten niets liever dan er op los te improviseren, met energieke en verrassende sets als gevolg. Luister hieronder hoe dat in Fort Napoleon klonk.