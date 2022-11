Die disstracks van Drake? Hebben we aan KRS-One te danken

Vier redenen waarom KRS-One, die volgende week in Kortrijk optreedt, een van de meest invloedrijke MC’s ooit is.

KRS-One won de eerste grote rapoorlog

De vete tussen Drake en Pusha T? Die keer dat Kendrick Lamar zijn kroontje opeiste door de halve rappersgilde te vloeren met zijn gastvers in Control van Big Sean? Dat hebben we allemaal aan KRS-One te danken. Rivaliteit en competitie zitten stevig in het DNA van de hiphop ingebakken, maar de eerste grote rapoorlog was die tussen Boogie Down Productions (BDP) en Juice Crew halverwege de jaren tachtig.

KRS-One, dj Scott La Rock en D-Nice vormden samen BDP, Juice Crew bestond onder meer uit Marley Marl en MC Shan. Toen die laatste in 1985 met zijn single The Bridge de lof zong van hun habitat Queensbridge, nam KRS-One er aanstoot aan en verdedigde hij met South Bronx de eer van zijn eigen territorium. Het heen en weer dissen duurde maanden met tracks als Kill That Noise (MC Shan) en The Bridge Is Over (BDP) en sleurde ook andere rappers mee in het strijdgewoel, maar uiteindelijk was het KRS-One die triomfeerde. De verbale virtuositeit en intensiteit waarmee hij niet alleen in de studio maar ook freestylend op het podium zijn concurrenten omverblies, leverde hem de levenslange eretitel ‘The Blastmaster’ op.

KRS-One ‘heeft MTV niet nodig’

Het was de in Kingston geboren New Yorker Clive Campbell alias DJ Kool Herc die de Jamaicaanse dj-cultuur introduceerde in de Bronx en zo mee de blauwdruk voor de hiphop uittekende. Die connectie tussen de Caribische soundsystems en de Afro-Amerikaanse straatpoëzie werd kracht bijgezet door KRS-One, een van de eerste MC’s die reggaesamples mixte met een dancehallflow en begrippen uit het Jamaicaanse patois.

Zo werd KRS-One een zelfverklaarde vaandeldrager van de ‘authentieke’ hiphop. ‘Rap is something you do, hip hop is something you live’, is een van zijn credo’s. ‘I’m free, I don’t need MTV’, klonk het in 2002 over (te) commerciële collega’s. ‘Sales don’t make you the authority / It means you sold out to the white majority.’ Tegelijk was hij niet te beroerd om een decennium eerder op vraag van Michael Stipe te rappen in Radio Song, op het R.E.M.-album Out of Time (1991). Zes jaar later haalde hij zelf de radio met de successingle Step into a World(Rapture’s Delight). Trouwe KRS One-adepten keken vreemd op bij die bewerking van Blondies Rapture, in 1981 een van de eerste pophits (van een blanke groep dan nog) die hiphop bij het bredere publiek bekendmaakte. Toen er ook nog een remix volgde van niemand minder dan Puff Daddy, bleek die norse undergroundrapper dan toch niet zó vies van MTV.

KRS-One is een peetvader van de gangsta rap (maar ook van de sociaalbewuste hiphop)

KRS-One is een acroniem voor ‘knowledge reigns supreme over nearly everyone’, oftewel ‘kennis heerst op oppermachtige wijze over bijna iedereen’. In het begin mat Boogie Down Productions zich een ruig straatimago aan, met titels als Criminal Minded, 9 mm Goes Bang en Susper Hoe. Maar in Advance rapte KRS-One evengoed over de nucleaire dreiging van de Koude Oorlog. In 1984 begot, toen de meeste MC’s nog rijmpjes bedachten over hun basketschoenen. Nadat Scott La Rock eind 1987 werd neergeschoten, ging KRS-One solo verder en kregen maatschappelijke en politieke thema’s steeds meer de bovenhand in zijn teksten. Na ‘The Blastmaster’ werd het tijd voor een tweede koosnaampje: ‘The Teacha’. Met Jimmy (1988) promootte hij veilige seks, You Must Learn (1989) was een pleidooi voor het belang van degelijk onderwijs en zwarte rolmodellen en in Beef (1990) ontpopte KRS-One zich zowaar tot voorvechter van een veganistische levensstijl. En dat in 1990, lang voor Burger King de eerste veggie Whoppers aan het menu toevoegde.

KRS-One is de favoriete rapper van uw favoriete rapper

Wie is de beste? Al sinds rappers de degens kruisen, beheerst die vraag het genre. En al bijna even lang bestaan er rankings. Die van The Source, bijvoorbeeld, het eerste nationale hiphopmagazine in de Verenigde Staten. Toen het blad in 1998 zijn tienjarig bestaan vierde, organiseerde het een poll. KRS-One kwam tweede uit de bus als beste MC (na Rakim van Eric B. & Rakim en voor The Notorious B.I.G.), tweede als meest invloedrijke rapper (na Tupac Shakur en voor Rakim) en eerste als beste liveperformer (voor LL Cool J en The Roots). 1998 is lang geleden, een eeuwigheid in de evolutie van de hiphop. Maar de voorbije jaren dook KRS-One nog steeds op in favorietenlijstjes, niet het minst van rappers zelf. Zo plaatsten onder meer 50 Cent, Ice Cube, Snoop Dogg, Common, Raekwon van Wu-Tang Clan en Black Thought van The Roots hem allemaal in hun top vijf. Ook Nas en Jay Z – beiden vaste klant bovenaan zulke lijstjes – stipten KRS-One aan als een van de grootsten. En wie vindt The Blastmaster zélf de GOAT, de greatest of all time? Die eer is weggelegd voor Lil Wayne. Zelf een Biggie-fan, nochtans.



KRS-One Op 07.12 in Wilde Westen, Kortrijk.