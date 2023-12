Denny Laine, medeoprichter The Moody Blues en Wings, overleden

Denny Laine, medeoprichter van The Moody Blues en Wings, is op 79-jarige leeftijd overleden. De Britse muzikant en zanger kampte met een longziekte.

‘Mijn lieve man is vanochtend vroeg vredig overleden’, schrijft zijn vrouw Elizabeth Hines op het Facebook-account van haar man. ‘Ik zat naast zijn bed en hield zijn hand vast terwijl ik zijn favoriete kerstliedjes voor hem afspeelde. Hij zong de afgelopen weken kerstliedjes en ik bleef kerstliedjes spelen toen hij de afgelopen week op de IC aan de beademing lag. Hij en ik geloofden allebei dat hij zijn tegenslagen zou overwinnen en terug zou keren naar het revalidatiecentrum en uiteindelijk naar huis.’

Laine was in 1964 een van de oprichters van The Moody Blues en zong onder meer op het nummer Go Now, de eerste hit van de groep. In 1966 stapte hij uit de band. De muzikant maakte solo muziek en speelde nog in enkele andere bands.

In 1971 richtte hij samen met Paul McCartney en diens toenmalige vrouw Linda de band Wings op. Laine was de gitarist tot het einde van de groep in 1981. Na Wings bleef hij contact houden met McCartney en speelde hij nog mee op meerdere albums van de Beatle. Daarna bracht Laine nog meerdere soloalbums uit, zijn laatste verscheen in 2008.