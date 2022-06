De Zuid-Koreaanse Hayoung Choi wint de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello

De Zuid-Koreaanse Hayoung Choi is de eerste laureaat van de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello en wint zaterdagavond het concours in de Brusselse Bozar. De Belgische Stéphanie Huang eindigt bij de niet-gerangschikte laureaten, maar haalt de publieksprijs van de luisteraars van Klara en de kijkers van Canvas binnen.

De Chinees Yibai Chen en de Est Marcel Johannes Kits halen respectievelijk de tweede en de derde plek binnen. De vierde plaats is voor de Oekraïner Oleksiy Shadrin. De Serviër Petar Pejčić is de vijfde gerangschikte kandidaat. De Canadees Bryan Cheng eindigt op de zesde plaats. Naast de Belgische Stéphanie Huang bestaan de niet-gerangschikte laureaten uit de Oostenrijker Jeremias Fliedl, de Zwitser Samuel Niederhauser en de Koreanen Woochan Jeong, Taeguk Mun en Sul Yoon.



Hayoung Choi was donderdagavond aan de beurt. Met haar vertolking van het zelfgekozen celloconcerto van Witold Lutosławski en het onuitgegeven plichtwerk “5 Albumblätter” van Jörg Widmann voor cello en orkest wist ze de jury te overtuigen. De Grote Internationale Prijs Koningin Elisabeth, tevens opgedragen aan koningin Mathilde, betekent niet alleen een visitekaartje voor de internationale concertwereld, maar levert Hayoung Choi ook nog eens 25.000 euro op.

Koningin Mathilde en prinses Eléonore woonden zaterdag niet alleen de proclamatie, maar ook de laatste finalesessies bij. Na de laatste noot kon Sul Yoon amper haar teleurstelling verbergen: met tranen in de ogen zocht ze hoofdschuddend steun bij dirigent Stéphane Denève en haar instrument. Ze verbeet de pijn en toen ze het podium verliet, ontsnapte haar één woord: “finished”, afgelopen. “Ik was heel emotioneel, het was heel moeilijk voor mij”, vertelde ze achteraf. Haar linkerhand speelde haar parten, gaf ze nog toe.

De allerlaatste finalist die zich moest bewijzen was Yibai Chen. Het verplicht werk van Widmann noemde hij, zoals alle andere finalisten, “zeer moeilijk”. Als hekkensluiter voelde hij naar eigen zeggen “alle druk” op zijn schouders liggen. Na het eerste celloconcerto van Dmitri Sjostakovitsj boog hij volledig uitgeteld meerdere malen voor het publiek. Op de achterkant van zijn instrument applaudisseerde hij voor het orkest, het Brussels Philharmonic dat de finalisten deze week begeleidde.



De Belgische Stéphanie Huang was dinsdag aan de beurt. Zij bracht naast het werk van Widmann ook het celloconcerto b-mineur, opus 104 van Antonín Dvořák. De 26-jarige Huang komt uit Henegouwen. Ze was de enige Belgische kandidaat van de 66 cellisten die de eerste ronde van het concours haalden. Ook haar zus Sylvia Huang werd in 2019 niet-gerangschikte laureaat en publiekswinnaar, maar dan in de Koningin Elisabethwedstrijd voor viool.

Na een jaar zonder wedstrijd (2020) en een wedstrijd zonder publiek (2021) ging de Elisabethwedstrijd van 2022 weer door als vanouds. Het is nog maar de tweede keer dat de cello centraal staat in het prestigieuze concours. In 2017 won de Fransman Victor Julien-Laferrière als eerste laureaat de Koningin Elisabethwedstrijd voor cello. In 2023 staat de Koningin Elisabethwedstrijd in het teken van zang.