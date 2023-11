De zachte klauwen van PinkPantheress, volgens kenners het geluid van morgen

Ze heeft 23 miljoen luisteraars op Spotify, haar stem was te horen op de soundtrack van Barbie en Skrillex en Mura Masa hebben haar telefoonnummer. Maak kennis met PinkPantheress.

Weinig artiesten ogen moderner dan PinkPantheress. Ze brak door op TikTok, haar nummers halen vaak de kaap van twee minuten niet en haar fanbase bestaat grotendeels uit mensen die in dit millennium zijn geboren. Vorig jaar werd ze dan ook door de BBC uitgeroepen tot the sound of tomorrow.

Maar wie eens goed naar haar nummers luistert, merkt op: het geluid van morgen klinkt opvallend veel als de nineties en vroege nillies. De 22-jarige Britse puurt inspiratie uit de genres die de clubs in haar thuisland beheersten toen ze zelf nog in de luiers lag: drum-’n-bass, garage en 2-step. Met haar zachte stem giet ze er een r&b-laagje overheen. Het resultaat is even geschikt om op te dansen als om melancholisch mee in bed te liggen. Voor Just a Waste, het eerste nummer waarmee ze viraal ging op TikTok, keerde ze zelfs nog iets verder terug in de tijd: de song is opgebouwd rond een sample uit Michael Jacksons Off the Wall. De King of Pop was de eerste artiest die haar van muziek deed houden, vertelde ze in interviews. Haar invloeden zijn dus niet nieuw, maar door de manier waarop ze die samenbrengt klinkt haar muziek tegelijk nostalgisch en futuristisch.

Niemand minder dan Coldplay coverde Just for Me.

Veel is er over PinkPantheress evenwel niet geweten. Haar identiteit is nog steeds in mysterie gehuld. Haar echte naam is onbekend, we weten alleen dat ze op 18 april 2001 geboren is in Bath en momenteel in Londen woont. Aanvankelijk kwam ze zo weinig mogelijk in beeld omdat ze worstelde met haar zelf- en lichaamsbeeld. En recent liet ze weten dat ze niet zo vaak meer op TikTok zit omdat er na het succes van haar eerste mixtape To Hell with It (2021) zo veel filmpjes over haar gemaakt werden dat het ongemakkelijk werd. Voor de schuchtere PinkPantheress is TikTok simpelweg een promotiemiddel om haar muziek naar buiten te brengen, verder hoeft ze heus niet te veel aandacht te krijgen.

Die verlegenheid merk je ook op haar liveshows. Toen ze vorig jaar haar eerste Belgische show ooit op Pukkelpop speelde, had ze om onverklaarbare redenen een MC meegenomen die voortdurend door de nummers heen riep. Eerder storend dan een toegevoegde waarde, maar misschien wilde ze de aandacht van zichzelf afleiden. Dit jaar stond de artieste dan weer op Core Festival, waar ze tien minuten in de coulissen verdween en de show een hele poos stil lag. Achteraf beweerde ze dat ze haar lipgloss even moest bijwerken.



Of ze het nu wil of niet, de afgelopen twee jaren kreeg ze meer dan genoeg aandacht. Ook van collega’s. Populaire producers als Mura Masa en Skrillex deden een beroep op haar zachte zanglijnen en neurotische percussie, en ook de singer-songwriter Beabadoobee vroeg haar om mee te doen op het nummer Tinkerbell is Overrated. Niemand minder dan Coldplay coverde Just for Me. En ze mocht een nummer schrijven voor de soundtrack van Greta Gerwigs Barbie,Angel, waarvoor ze folky viooltjes bovenhaalde.

PinkPantheress beschikt zelf ook over een goedgevuld telefoonboek. Deze week verschijnt Heaven Knows, haar officiële debuutalbum. Op de gastenlijst treffen we een handvol wereldsterren van wie u, afhankelijk van uw leeftijd, wellicht nog nooit hebt gehoord. Zo mag de Britse rapper Central Cee, bekend van de hit Doja, zijn steentje bijdragen, net als de Nigeriaanse popsensatie Rema. Ook Ice Spice, zowat de meeste gehypete rapper van het jaar, is op het reeds uitgebrachte bonusnummer Boy’s a Liar Pt. 2 te horen. En opvallend genoeg komt het nummer Bury Me niet uit met een feature van Destroy Lonely, een rapper uit de entourage van Playboi Carti, zoals was aangekondigd. Hij werd vervangen door Kelela, de meest obscure naam op de tracklist maar in alternatieve r&b-kringen een hooggewaardeerd figuur.

Wat we verder van debuutalbum Heaven Knows mogen verwachten, is nog een verrassing. De reeds uitgebrachte singles Capable of Love en Mosquito beloven alvast dezelfde poppy drum-’n-bass, al krijgen de nummers wat meer ruimte om op- en af te bouwen. De twee jaar geleden uitgebrachte mixtape To Hell with It omvatte tien nummers en klokte af op achttien minuten. Vergeleken daarmee is het bijna vier minuten lange Capable of Love haast een opera die uit meerdere suites bestaat. Heaven Knows zal in totaal 35 minuten duren. Dat is nog steeds zeer behapbaar, maar uitgebreider dan dit heeft u PinkPantheress nog niet gehoord. We hopen alvast dat ze nu genoeg materiaal heeft om wél een volledige festivalset te vullen.

Heaven Knows Uit op 10.11 via Warner UK.