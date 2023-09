De verrassendste nieuwe naam in de internationale hitlijsten: Kenya Grace

Locatie Verenigd Koninkrijk Instagram @kenyagrace In het kort Singer-songwriter. Maakt fluisterende drum-’n-bass. Heeft een dikke hit te pakken.

In het lang Tussen alle Doja Cats, Olivia Rodrigo’s en Calvin Harrissen van deze wereld is een verrassende naam de internationale hitlijsten, ook die van ons, aan het veroveren: Kenya Grace, een tot voor kort onbekende Britse singer-songwriter en producer die met Strangers een dikke hit te pakken heeft. Hoe dik precies is bij het ter perse gaan van dit magazine nog niet helemaal duidelijk, maar in drie weken tijd klom de song naar de top van de UK Top 40, ging hij viraal op Instagram en TikTok en werd hij tientallen miljoenen keer gestreamd. Volkomen terecht, overigens. Strangers klinkt heel erg 2023, met snelle breakbeats, sferische synths, fluisterende vocals à la Billie Eilish en PinkPantheress en lyrics over daten en geghost worden. Drum-’n-bass, maar dan easy listening.

Veel is er voorlopig niet geweten over Kenya Grace, behalve dat ze werd geboren in Zuid-Afrika, opgroeide in Southampton, fan is van Banks en Flume, afstudeerde aan de Academy of Contemporary Music in Londen, daarna in eigen beheer een handvol zelfgeproduceerde songs uitbracht en eerder dit jaar tekende bij Warner. Strangers is haar eerste release bij het major label. Wij vermoeden dat haar nieuwe bazen héél blij zijn.

Een willekeurige quote ‘Ik zou mijn muziek vergelijken met het punt in de nacht waarop je op een afterparty bent beland, het feestje aan het uitdoven is en alles wazig is, maar de beats blijven knallen en er nog steeds een vibe is.’



