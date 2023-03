De girlband Needanamebro wist zonder bandnaam al meer dan tien miljoen TikTok-likes te verzamelen

LEDEN Yssy, Amelia en Maddie LOCATIE Londen INSTAGRAM EN TIKTOK @needanamebro IN HET KORT Girlband. Nog geen bandnaam. Wel een fanbase.

Ze hebben nog geen bandnaam. Ze staan niet op Spotify. Ze hebben zelfs nog geen enkel nummer uitgebracht – op een heel goede cover van Drake’s Massive na. En toch wist Needanamebro (de naam waaronder de drie Britse tieners voorlopig opereren) al meer dan tien miljoen TikTok-likes te verzamelen, worden de drie getipt als popsterren in spe en organiseerden ze onlangs een fandag in een Londens ijssalon ter ere van hun eerste verjaardag, inclusief een speciaal Needanamebro-menu met gepersonaliseerde smaken voor elk lid. ‘Why the UK’s Next Girl Band Stars Don’t Even Have a Name Yet’, kopte The Guardian.

Voor alle duidelijkheid: Needanamebro is minder DIY dan je op het eerste gezicht zou denken. Ze staan getekend bij het legendarische Atlantic Records en ze worden gemanaged door Modest, dat eerder Little Mix en One Direction mee op de kaart zette. Yssy, Amelia en Maddie weten héél goed waarmee ze bezig zijn. Namelijk: ninetiesgirlbandharmonieën combineren met een gen Z-aanpak. Terwijl Spice Girls en co. hun sound en imago achter gesloten deuren ontwikkelden, neemt Needanamebro je van in het prille begin mee in dat proces. Via hun website mag je een bandnaam suggereren, op sociale media kun je repetities volgen en op YouTube vind je video’s als ‘chaotic girlband vlog’ en ‘what girlbands do in their spare time…’ (naar de Aldi gaan, de bus nemen en Bride Wars kijken zoals iedereen, blijkbaar). Met voorsprong onze favoriete Girlband zonder Naam.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Now we just need a name lol.’



