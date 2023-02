De Brusselse ‘suave rock’-band Jakomo neemt u graag mee naar de wachtkamer van de volwassenheid

Leden Julien Tanghe (zang, gitaar), Wout Vermijs (zang, gitaar), Jef Ballon (bas) en Thibault Goudket (drums) Leeftijd 28, 26, 27 en 24 Locatie Brussel Instagram @jmokao In het kort Band. Maakt suave rock. Nodigt u graag uit in zijn lobby.

U zult de jongens van Jakomo niet snel horen stoefen, maar eigenlijk is het een behoorlijk indrukwekkende prestatie: terwijl heel wat opkomend talent het moeilijk heeft om zalen te laten vollopen, verkocht de Brusselse band maanden op voorhand twee keer de AB Club uit. ‘We zijn zelf ook een tikje overdonderd’, glimlacht Wout Vermijs, de gitarist en het visuele brein van de band. ‘Zeker omdat we vreesden dat mensen ons tijdens de pandemie zouden vergeten.’ In feite had 2020 immers al hun jaar moeten worden, toen Jakomo in de finale van Humo’s Rock Rally belandde en met Fastbreak een eerste ep uitbracht.

Deze week volgt hun debuutplaat Lobby, waarmee ze u gelukkig wél zonder mondmasker in hun universum mogen ontvangen. Daar galmt nog steeds zomerse, nonchalante indiepop met een nerveus ADHD-randje door de boxen, een genre dat de band zelf ‘suave rock’ heeft gedoopt. Al zit er deze keer iets meer melancholie en rauwheid achter hun vrolijke vernisje verscholen. Op Lobby bezingen ze dan ook het leven in de hoofdstad en de turbulente, verwarrende twintigerjaren. ‘Die thema’s zijn er eerder onbewust in geslopen’, aldus frontman Julien Tanghe. ‘We zaten in een soort collectieve dip toen we de plaat schreven. Lobby is de plek waar we onszelf hebben teruggevonden, onze vriendschap hebben versterkt en hopelijk ook het publiek mee naartoe kunnen nemen. De wachtkamer van de volwassenheid, zeg maar.’

Een willekeurige quote ‘Samen muziek maken voelt voor ons als met je vrienden op café gaan en je hart op tafel leggen.’

In concert op 23.03 en 24.03 in de AB in Brussel en op 26.04 in de Charlatan in Gent.



