Dansbaar wegdromen met de atypische ambient van Empty Apartments op Theater aan Zee

Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge band elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Empty Apartments.

Theater Aan Zee is weer van start gegaan. Naar goede gewoonte mag er, in het kader van het Jong Muziek-programma, elke dag weer een beloftevolle artiest spelen in Fort Napoleon.

De spits werd afgebeten door Empty Apartments, het soloproject van gitarist/producer Jolan Decaestecker. Onder die naam probeert hij ambient te laten bestaan buiten de strikte definities van het genre, en het cliché van ‘ambient als achtergrondmuziek’ te overstijgen.

Tijdens zijn set in Fort Napoleon maakte hij die missie eens te meer kenbaar. De eerste helft is nog uiterst geschikt om bij weg te dromen, maar wanneer er plots enkele opzwepende beats beginnen door te schemeren, krijgt het geheel een nieuwe wending. Luister hieronder de set van Empty Apartments om zelf te ontdekken naar welke hogere sferen u precies wordt gekatapulteerd.