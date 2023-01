Concert van Madonna in Sportpaleis meteen uitverkocht, extra datum toegevoegd

De tickets voor het concert van Madonna in het Antwerpse Sportpaleis op zaterdag 21 oktober zijn vrijdagochtend in een mum van tijd uitverkocht. Dat meldt concertorganisator Live Nation. Vanwege de grote vraag wordt een extra datum toegevoegd: ook op zondag 22 oktober zal de ‘Queen of Pop’ optreden in het Sportpaleis. De ticketverkoop is meteen van start gegaan.

De 64-jarige Madonna kondigde eerder deze week een nieuwe wereldtournee aan, getiteld ‘The Celebration’. De bestverkopende vrouwelijke artiest aller tijden belooft een soort ‘greatest hits’ op te voeren, met een overzicht van haar intussen 40 jaar durende carrière. Madonna brengt ook Bob The Drag Queen a.k.a. Caldwell Tidicue mee als special guest. De tour brengt hen dus ook naar ons land, met intussen twee avonden in het Sportpaleis.

Tickets voor het extra concert op 22 oktober zijn te koop via ticketmaster.be. De prijzen gaan van 45,5 euro tot 324,7 euro.