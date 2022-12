Componist Wim Henderickx (60) overleden

De Belgische hedendaagse componist Wim Henderickx is onverwacht overleden. Dat staat te lezen op de website van muziekzender Klara en het wordt bevestigd door Muziektheater Transparant. Hij was een van de belangrijkste hedendaagse componisten in ons land. Hij werd 60.

Henderickx was naast componist ook slagwerker. Hij schreef werken voor opera, muziektheater, orkest, koor, harmonieorkest en kamermuziek. Het gebruik van elektronica in composities werd zijn handelsmerk. Hij gaf tevens les aan Koninklijk Conservatorium Antwerpen en het Conservatorium van Amsterdam. Henderickx was sinds 1996 huiscomponist bij Muziektheater Transparant. In 2013 werd hij artist in residence bij het Antwerp Symphony Orchestra. In opdracht van de Koningin Elisabethwedstrijd componeerde hij ‘Canzone’ voor stem en piano, voor de halve finales in 2008.

In 2017 haalde hij volle zalen met ‘Requiem’ voor Opera Ballet Vlaanderen, in samenwerking met choreograaf Sidi Larbi Cherkaoui.

‘De Bekeerlinge’

2022 had alles in zich om een feestjaar te worden voor Henderickx. In mei ging ‘The Convert’ (‘De Bekeerlinge’) in première bij Opera Ballet Vlaanderen in Antwerpen. Het werd de succesvolste hedendaagse productie in dit operahuis in meer dan 20 jaar. Henderickx las in 2016 de gelijknamige roman van Stefan Hertmans en wist toen al: ‘Dit wordt mijn grote opera.’

Ook zijn nieuwe concerto voor bassetklarinet ging in première. Speciaal voor klarinettiste Annelien Van Wauwe componeerde hij ‘Sutra’, gebaseerde op enkele grondbeginselen van yoga. De klarinettiste voerde het werk de eerste keer op in Glasgow, begin dit jaar en de muziek verscheen op cd. In 2023 stonden al verschillende projecten op de planning.

Henderickx werd veelvuldig bekroond. Zo werd hij in 2015 benoemd tot lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België (KVAB) voor Wetenschappen en Kunsten.

