Club No Abuse: drie Brusselse clubs bundelen krachten voor meer veiligheid in het nachtleven

De Zorgcentra na Seksueel Geweld (ZSG) lanceren op zaterdag 25 januari het initiatief ‘Club No Abuse‘, een samenwerking tussen de Brusselse clubs Mirano, AB en Fuse. Dat meldt het Instituut voor de gelijkheid van vrouwen en mannen vrijdag.

De drie clubs vragen extra aandacht voor veiligheid in het nachtleven en promoten op die manier de zorgcentra. ‘Door samen te werken met de drie uithangborden van het Brusselse nachtleven willen we feestgangers informeren over het feit dat de ZSG gratis medische en psychologische hulp bieden aan slachtoffers van seksueel geweld, 24 uur per dag, zeven dagen per week’, zegt Marie-Colline Leroy, Staatssecretaris voor Gendergelijkheid, Gelijke Kansen en Diversiteit.

‘Alle betrokkenen zijn het erover eens dat het belangrijk en relevant is dat de regering blijft inzetten op dat beleid en dergelijke campagnes. Want iedereen heeft het recht om feest te vieren. En iedereen heeft het recht om veilig te zijn, thuis, op straat of in een nachtclub.’

‘Club No Abuse’ benadrukt ook het engagement van de Brusselse clubs. Door middel van specifieke personeelsopleidingen, duidelijke gedragscodes en vastomlijnde afspraken zetten de clubs zich in om ‘een omgeving te bieden waarin iedereen zich welkom en veilig voelt’. Ter gelegenheid van de actie hebben de clubs hun logo’s en gevels aangepast aan het nieuwe initiatief.

De ZSG bieden multidisciplinaire zorg aan slachtoffers van seksueel geweld en advies aan hun steunfiguren. Slachtoffers kunnen er terecht voor medische en psychische zorgen, om sporen van seksueel geweld te verzamelen, maar ook een politieaangifte doen.