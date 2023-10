Claire Rosinkranz maakt popmuziek alsof ze uw oude tienerdagboeken van de zolder heeft gehaald

LEEFTIJD 19 LOCATIE Verenigde Staten INSTAGRAM @clairerosinkranz IN HET KORT Tiener met ervaring. Maakt quirky pop. Meestal over opgroeien.

Claire Rosinkranz is te jong om in haar thuisland een pintje te drinken, maar ze heeft wel een gouden plaat op zak, won een VMA-award voor beste doorbraaksong en tekende drie jaar geleden al een platencontract bij major Republic Records. Echt vreemd is dat niet: de Californische tiener, singer-songwriter en multi-instrumentalist groeide op met muzikale ouders, begon op haar achtste zelf muziek te maken en hielp haar vader met het schrijven van songs voor televisieprogramma’s en reclamespotjes. Op haar zestiende ging ze voor het eerst viraal met het speelse, zomerse Backyard Boy, goed voor goud en bijna 250 miljoen Spotify-streams en volgens The New York Times een van de beste songs van 2020.

Na twee ep’s verschijnt deze week haar debuutplaat Just Because, waarop ze zich verder specialiseert in wat eerder al haar sterkte bleek: charmante, ietwat quirky popsongs over gebroken harten, de geneugten en worstelingen van tiener zijn, de gevreesde tocht richting volwassenheid en Wes Anderson. Alsof Claire Rosinkranz uw oude tienerdagboeken van de zolder heeft gehaald om u een nostalgische trip down memory lane te bezorgen.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Deze plaat gaat over mijn leven als achttienjarige. Ze geeft een inkijk in mijn wereld terwijl ik opgroei en door het leven navigeer. Spring mee in mijn verhaal en geniet ervan.’



