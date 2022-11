Christine McVie (79) overleden, lid van Fleetwood Mac

Christine McVie, zangeres en toetseniste van Fleetwood Mac, is op 79-jarige leeftijd overleden. Dat heeft de band bekendgemaakt op Facebook.

McVie is woensdagochtend na een korte ziekte in het ziekenhuis gestorven, aldus de mededeling van de band. Ze overleed in het bijzijn van haar familie.

De Brits-Amerikaanse band Fleetwood Mac kende verschillende gedaantes. Christine McVie maakte van 1970 tot 1998 deel uit van de groep. In 2014 trad ze opnieuw toe tot de band.

McVie schreef enkele van de meest bekende hits van de groep, zoals Don’t Stop, Songbird, Everywhere, You Make Lovin’ Fun en Little Lies.



Ze was Christine Perfect tot ze in het huwelijk trad met John McVie, de bassist van Fleetwood Mac.

Hun huwelijksperikelen, en de relatieproblemen tussen groepsleden Stevie Nicks en Lindsay Buckingham, inspireerden break-up songs op het album Rumours, dat in 1977 uitkwam en verkooprecords brak met ruim 40 miljoen verkochte exemplaren.

McVie begon haar muziekcarrière bij de Britse bluesband Chicken Shack. Ze bracht ook verschillende soloplaten uit.

De zangeres kreeg in 1999 een vermelding in de Rock and Roll Hall of Fame. Ze won ook twee Grammy Awards.