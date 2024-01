Brutalismus 3000 is een beetje de Bonnie en Clyde van de techno

Leden Victoria Vassiliki Daldas en Theo Zeitner Locatie Berlijn Instagram @brutalismus3000 In het kort Technoduo. De Scooter van gen Z. Maximalistisch.

De Bonnie en Clyde van de techno. De Scooter van generatie Z. De Duitse Nicole & Hugo. Brutalismus 3000 is niet voor één gat te vangen, maar het Berlijnse duo spreekt in ieder geval tot de verbeelding. Victoria Vassiliki Daldas en Theo Zeitner ontmoetten elkaar enkele jaren geleden tijdens een Tinderdate, bleken een liefde voor horrorfilms en de Duitse elektronische new-waveband DAF te delen en specialiseren zich sindsdien in wat ze zelf ‘nu-gabberposttechnopunk’ noemen: een hybride van de hardste clubgenres, een punkattitude, samples van David Attenborough, veel geroep in het Engels, Duits en Slowaaks, hippe trainingspakken en een afkeer van minimalistische techno-dj’s in witte T-shirts.

Dat alles klinkt misschien behoorlijk niche, maar Brutalismus 3000 heeft de zeitgeist mee. Tijdens de pandemie maakte het koppel online furore. Zodra de clubs heropenden, ontpopten ze zich tot de posterkids van een nieuwe generatie feestgangers die alles sneller, harder en rauwer wil. (Hun publiek bestaat naar verluidt voornamelijk uit tienermeisjes met beugels.) Nummers als No Sex with Cops, Satan Was a Babyboomer en Die Liebe kommt nicht aus Berlin halen vlot miljoenen streams. Hun debuutalbum Ultrakunst belandde in de Duitse hitlijsten. Rolling Stone noemt hen ‘het grootste nieuwe danceduo van Europa’. En deze maand gaat hun Europese tournee van start in Brussel. Ideaal om het nieuwe jaar al stampend in te gaan.

Een willekeurige quote ‘Ons geheime ingrediënt is controverse. Als mensen over je praten en je proberen te analyseren – zelfs op een negatieve manier – dan zijn ze geïnteresseerd in wat je doet.’

In concert op 26.01 in de AB, Brussel.



