Brusselse technoclub Fuse sluit de deuren

Fuse sluit met onmiddellijke ingang de deuren.

De reden is een bevel van Brussel Leefmilieu waarin staat dat het geluidsniveau niet boven 95dB mag uitkomen en de club de deuren moet sluiten om 2 uur ’s nachts. Volgens Fuse is het ‘onmogelijk om in die omstandigheden een club te openen’.

Een burenruzie ligt aan de basis van de beslissing van Brussel Leefmilieu. Een buur die enkele jaren geleden een aanpalende woning kocht klaagde over geluidsoverlast. Volgens Fuse zijn er ‘belangrijke isolatiewerken’ gebeurd en werd er ‘intensief gewerkt aan een compromis’, maar mocht dat niet baten.

De technoclub gaat in beroep tegen de beslissing bij het milieucollege van de stad. Er wordt een beslissing verwacht tegen 25 januari, klinkt het.

Fuse opende bijna 29 jaar geleden de deuren in Brussel in de Brusselse Marollenwijk en is daarmee de oudste technoclub van het land.