Britse gitarist Jeff Beck (78) overleden

De legendarische Britse rockgitarist Jeff Beck is overleden op 78-jarige leeftijd. Dat heeft zijn management bekendgemaakt, zo melden Britse media. Hij stierf dinsdag nadat hij bacteriële meningitis had opgelopen.

Beck was een gevierd gitarist die in de jaren zestig eerst speelde bij de Yardbirds en later bij zijn eigen Jeff Beck Group. Hij won onder meer acht Grammy’s en maakt deel uit van de Rock and Roll Hall of Fame.

In totaal bracht Beck, solo en met bands, achttien studioalbums uit. Zijn laatste bracht de gitarist samen uit met acteur Johnny Depp. De twee toerden vorig jaar ook.