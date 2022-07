Bedenk uw eigen beelden bij het filmische optreden van Laura Y op Theater aan Zee

Tijdens Theater aan Zee palmt een jonge artiest elke dag Fort Napoleon in. Vandaag: Laura Y.

Theater aan Zee spot ook dit jaar weer jong muziektalent. Onder de noemer Jong Muziek geeft het theaterfestival in samenwerking met muziekclub De Zwerver (Leffinge) vrij podium aan beloftevolle artiesten.

Reeds als kind raakte Laura Janssens geïnspireerd door de muziek van de Japanse componist en pianist Ryuichi Sakamoto. Sindsdien is het altijd haar droom geweest om zelf filmcomponiste te worden. Haar piano is haar metgezel, maar ze is niet bang om buiten de traditionele grenzen van de klassieke muziek te denken. Zo vindt ze ook inspiratie in hiphop en punk, en ze werkte al samen met vaporwaveproducer Vanitas 命死 en met Bluai.

Onder de naam Laura Y (uitgesproken als ‘why’) schrijft ze nu muziek voor films die niet bestaan. Al kost het niet veel moeite om zelf een mooie beeldenstroom te bedenken bij haar ingetogen klanktapijten. Zo ook tijdens haar optreden in Fort Napoleon, dat u hieronder kan beluisteren.