Bassvictim maakt trashy basspunk-anthems voor alle nachtbrakers

AKA Ike Clateman (productie) en Maria Manow (zang) LOCATIE Londen INSTAGRAM @bassvictim IN HET KORT Trashy electropopduo. Maakt basspunk. Luistert niet naar punk.



IN HET LANG In de zomer van 2022 leerden Ike Clateman en Maria Manow elkaar kennen in Berlijn, en volgens de legende mochten ze elkaar meteen niet. Vier maand later stond Clateman in een Londense kelder te raven, waar de bassen zo intens werden dat hij naar buiten moest vluchten. Daar ontmoette hij Manow opnieuw. ‘Heb je zin om een bass house-project met me op te richten waarin ik beats maakt en jij zingt’, vroeg hij haar. Als test begon hij te beatboxen en improviseerde Manow een zanglijn, waarna de twee beslisten dat ze toch overeenkwamen. Geïnspireerd door de auditieve terreur die Clateman net in de kelder ervaren had, doopte hij het project Bassvictim.



Vorig jaar leidde dat tot het debuutalbum Basspunk. ‘Zo noemen we het genre dat we maken. Ook al klinken we niet punk en luisteren we allebei niet naar punk. Het is eerder metafysisch.’ Op Basspunk hoor je inderdaad geen scheurende gitaren, maar groezelige electropop die aan de smerigste hoekjes van de grootstad doet denken. Een banger als As Long As leunt daarbij op een knarsende dubstepbeat, Air on a G String is bijna uitdagende hiphop en L-ON-D-ON is een downtempo anthem voor alle nachtbrakers. Bassvictim knipoogt naar verschillende genres, als het maar trashy is.



Al wordt het duo op plaatsen geboekt die allesbehalve trashy zijn. Afgelopen oktober stonden ze op het Brusselse festival Abrupt geprogrammeerd tussen Lanark Artefax en Lorenzo Senni, twee artiesten die eerder electronicasnobs dan losbandige feestbeesten aantrekken. In april zakken Claten en Manow dan weer af naar het Nederlandse avant-gardefestival Rewire. In de Berlijnse club Berghain zullen ze niet meer welkom zijn, want daar werden ze buitengesmeten omdat ze tijdens een show het strikte anti-camerabeleid negeerden. In Berlijn heeft Bassvictim daardoor enkele vijanden gemaakt, maar de rest van de wereld kan deze maand genieten van het nieuwe album Basspunk 2.

EEN WILLEKEURIGE QUOTE ‘Praten over hoe je popnummers schrijft, is altijd saai. Weet gewoon dat we het veel mystieker aanpakken dan je je voorstelt.’