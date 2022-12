Ão doet denken aan FKA twigs (als die Portugees zou spreken en van akoestische instrumenten hield)

Leden Brenda Corijn, Siebe Chau, Jolan Decaestecker en Bert Peyffers Leeftijd 24, 26, 26 en 26 Instagram @ao.band Spreek uit als iets tussen ‘auw’ en ‘aoo’ In het kort Band. Moeilijk te klasseren en te googelen. Klinkt als FKA Twigs in het Portugees.

De categorie Moeilijk te Googelen Bands is een Vlaamse vertegenwoordiger rijker: Ão. Eind 2020 brachten Brenda Corijn en Siebe Chau al een titelloze debuut-ep uit, die door een Erasmusstudie en een pandemie op een afstand van bijna 2000 kilometer van elkaar werd geschreven en opgenomen in Porto en Leuven en dus grotendeels via e-mail tot stand kwam. Intussen is het duo uitgegroeid tot een vierkoppige band, haalden ze een gouden medaille op Sound Track, tekenden ze bij Mayway Records en kwamen ze voor hun debuutplaat, die eind volgend jaar moet verschijnen, wél fysiek samen om te jammen en te experimenteren – in Het Depot, waar ze artist in residence zijn.

Deze week verschijnt alvast een eerste voorsmaakje. Op Mulher, gemixt door Jasper ‘Faces on TV’ Maekelberg, wordt gehint naar een nieuwe, dansbaarder en poppyer sound. De Latijns-Amerikaanse gitaarklanken van Chau en de Mozambikaans-Portugese roots en bezwerende zanglijnen in het Portugees en Engels van Corijn worden deze keer aangevuld met de ambientproductie van Jolan Decaestecker en de eclectische percussie van Bert Peyffers. Iets minder bossanova, saudade en samba, iets meer alt-J, Rosalía en James Blake.

Een willekeurige quote ‘Ons nieuwe materiaal klinkt een beetje als FKA Twigs, mocht die Portugees spreken en meer van akoestische instrumenten houden.’

In concert op 26.02 in Het Depot, Leuven.



Klik hier om dit alsnog toe te laten Hier staat ingevoegde content die informatie op uw apparaat wil opslaan en/of openen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven.