Angèle wint prijs voor Franstalige vrouwelijke artiest van het jaar op NRJ Music Awards

De Belgische zangeres Angèle is vrijdag verkozen tot Franstalige vrouwelijke artiest van het jaar tijdens de 24e NRJ Music Awards (NMA) in het Palais des Festivals in Cannes.

De Belgische popprinses was ook genomineerd in twee andere categorieën, voor clip en samenwerking van het jaar. Die samenwerking kwam er met de rapper Damso voor het nummer ‘Démons’. Bigflo & Oli en Julien Doré gingen echter met die twee awards lopen.

Ook Stromae was genomineerd voor clip van het jaar en voor Franstalige mannelijke artiest van het jaar. Hij zag die laatste award naar Orelsan gaan.