Amerikaanse jazzcomponiste en -trompettiste Jaimie Branch overleden

De Amerikaanse jazzcomponiste en -trompettiste Jaimie Branch is maandagavond overleden in haar huis in Brooklyn, New York. Dat heeft haar platenlabel International Anthem bekendgemaakt. Branch werd 39 jaar oud.

‘Ze heeft ontelbare mensen geraakt met haar muziek en geest. Beide waren onbevreesd, waarheidsgetrouw en prachtig en zullen voor altijd verder leven in harten en oren’, aldus het label. Het is niet duidelijk waaraan de muzikante is gestorven.

Branch bracht haar eerste soloalbum Fly or Die uit in 2017. Eerder dit jaar kwam Pink Dolphins uit, waaraan ze samen heeft gewerkt met drummer Jason Nazary. In april stond Branch nog op de planken van de Ancienne Belgique, die haar optredens omschreef als ‘spannend, weerbarstig en 100% punk’. Even later in mei trad ze opnieuw in de Brusselse concertzaal op, ditmaal met Nazary voor hun elektronisch project Anteloper.

De muziekwereld reageert geschokt op het onverwachte overlijden en betuigt haar eer aan de jazzlegende.